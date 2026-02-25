Reacondicionaron la escuela rural de Piedras Blancas que fue incendiada y podrá iniciar las clases

Tras el incendio intencional ocurrido en diciembre, la comunidad educativa y distintas áreas del Gobierno provincial llevaron adelante una jornada participativa y solidaria para poner en condiciones la Escuela N° 37 Domingo Faustino Sarmiento de cara al inicio del ciclo lectivo el próximo lunes.

La institución, ubicada en Piedras Blancas, departamento La Paz, sufrió daños significativos en sus instalaciones como consecuencia del siniestro. Ante esta situación, el Consejo General de Educación (CGE), la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana y Voluntarios ER impulsaron una acción conjunta para acompañar la recuperación integral del edificio escolar.

De la jornada participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; la directora del establecimiento, Fernanda Reynoso; además de representantes de empresas, vecinos y miembros de la comunidad.

La escuela, de personal único, cuenta con una matrícula de 12 alumnos y este año celebra sus 106 años de historia. Durante la visita, Colello agradeció a la directora y a los voluntarios que se sumaron a la actividad, y reflexionó: "Lo que pasó acá reflejó lo malo que podemos mostrar como sociedad, pero también puso de manifiesto lo mejor: apenas ocurrió el incendio, el Estado y la comunidad nos pusimos a trabajar juntos para poner nuevamente en valor esta escuela y garantizar que los chicos vuelvan a aprender en las condiciones que se merecen".

En tanto, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, recordó que recorrió la institución a dos días del incendio y calificó la escena como "muy triste". "Estaba todo prendido fuego, todo roto: la biblioteca, la cocina, el comedor y el aula", describió. Asimismo, remarcó que desde el primer momento la prioridad fue garantizar el inicio del ciclo lectivo: "Nuestra preocupación era que el 2 de marzo estemos arrancando las clases".

Cuenca valoró el trabajo articulado entre el Servicio Penitenciario, bomberos, áreas del Gobierno y voluntarios, y expresó su satisfacción por el objetivo alcanzado: "El 2 de marzo, como prometimos, los estudiantes van a estar en el aula". Además, adelantó que la escuela contará con instalaciones mejoradas y donaciones de computadoras para la conformación de un nuevo gabinete informático.

La directora Fernanda Reynoso manifestó su emoción ante los avances logrados. "Estábamos esperando que esto sucediera, pero ahora verlo así nos emociona", expresó y destacó especialmente la solidaridad recibida desde distintos puntos del país. "Hay mucha gente que manda sus donaciones. Nos han enviado dinero para comprar materiales; una persona de Buenos Aires, un exalumno, donó seis bolsas de cemento", relató. Incluso señaló que debieron organizar la recepción de los aportes ante la gran cantidad de colaboraciones recibidas. "Muchas gracias a todos los que nos están colaborando desde la participación ciudadana. La verdad que yo nunca vi esto", concluyó, visiblemente conmovida por el acompañamiento de la comunidad.

Finalmente, Gotte destacó: "Desde Voluntarios Entre Ríos buscamos fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover una participación activa que genere transformaciones reales, como la que hoy estamos construyendo acá, junto al Consejo General de Educación, organizaciones y vecinos".