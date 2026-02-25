Estudiantes ganó en Rosario, hundió más a Newell’s y escaló a lo más alto

El Pincha se impuso 2 a 0 en el Parque Independencia ante la Lepra y alcanzó a Vélez.

Estudiantes de La Plata venció a Newell’s Old Boys por 2 a 0, como visitante, y alcanzó la cima de las posiciones de la Zona A junto a Vélez Sarsfield; además, hundió más a la Lepra, justo en la previa del clásico con Central. El partido en el Coloso Marcelo Bielsa formó parte de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto dirigido por el Cacique Medina, quien debutó en el banco tras la salida de Eduardo Domínguez al fútbol brasileño, desbloqueó el partido con una ráfaga de calidad y definición en el segundo tiempo.

La apertura del marcador llegó a los 6 minutos del complemento, cuando Tiago Palacios capitalizó una asistencia de Adolfo Gaich y definió con zurda desde el centro del área. Ese tanto marcó el primer gol del ciclo Medina en Estudiantes y modificó el desarrollo del juego. Newell’s intentó reaccionar, pero se topó con una defensa firme y una visita que se mostró cómoda con la ventaja.

El equipo rosarino buscó el empate a través de remates de Michael Hoyos y Francisco Scarpeccio, pero careció de claridad en los metros finales. La visita, en cambio, aumentó la diferencia a los 35 minutos: Fabricio Pérez culminó una jugada colectiva con un remate bajo junto al palo izquierdo, sentenciando el 2 a 0.

En el tramo final, Estudiantes gestionó la ventaja con cambios tácticos y solidez defensiva, sumando a Lucas Alario y Facundo Farías para asegurar frescura en el ataque y controlar la posesión. Newell’s, obligado a buscar, no logró inquietar al arquero rival, mientras que el visitante incluso rozó el tercer gol en los minutos de descuento.

El pitazo final de Nicolás Lamolina selló la victoria de Estudiantes, que se llevó los tres puntos de Rosario tras un segundo tiempo de efectividad y buenas intervenciones colectivas. La Lepra, que tenía el interinato de Lucas Bernardi y contará con su nuevo DT Frank Darío Kudelka, deberá recuperarse en la próxima jornada en el clásico de la ciudad ante Rosario Central, nuevamente en el Coloso Marcelo Bielsa, consigna Infobae.