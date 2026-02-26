Caso Airaldi: la defensa exige suspender el juicio por falta de una prueba sustancial

El juicio oral y público contra Leonardo Airaldi y otras 13 personas, programado para iniciar el próximo 3 de marzo, podría verse postergado.

A solo tres días hábiles de comenzar el debate oral en Paraná, el equipo legal de Leonardo Airaldi advirtió, en un comunicado enviado a la prensa, que el Tribunal no encuentra los CD´s con las escuchas telefónicas que sustentan la acusación. No obstante, fuentes judiciales indicaron a ANÁLISIS que el material obra en poder del TOF.

El juicio oral y público contra Leonardo Airaldi y otras 13 personas, programado para iniciar el próximo 3 de marzo, podría verse postergado tras una grave revelación: “la prueba principal de la acusación no aparece en los tribunales”.

Según un comunicado de prensa emitido este jueves por el estudio de la Dra. Mariana Barbitta, abogada defensora de Airaldi, su equipo técnico se presentó esta mañana en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná con el objetivo de realizar copias de la prueba. Se trata de más de 500 CD’s que contienen las grabaciones de las escuchas telefónicas, material fundamental sobre el cual la Fiscalía requirió la elevación a juicio en la causa FPA 8194/2019.

Sin embargo, desde la defensa señalaron que, a pesar de la buena predisposición de la presidenta del Tribunal para hallar el material, “la prueba sigue sin ser encontrada”. La letrada, quien venía solicitando estas copias desde su designación en diciembre de 2025, remarcó que el pedido “descolocó a las autoridades judiciales”, dejando en evidencia que hasta la fecha nadie había resguardado ni requerido esa información.

Ante este escenario de incertidumbre, el perito de la defensa informó que, frente a la imposibilidad de localizar los CDs, se ve técnicamente imposibilitado de analizar la prueba antes del inicio del juicio. Por este motivo, la Dra. Barbitta presentó un nuevo pedido de suspensión del debate, argumentando que “no se puede consentir el inicio de un debate oral en estas condiciones”.

Fuentes judiciales consultadas por ANÁLISIS señalaron que “en la causa están las transcripciones de las conversaciones que valoró el juez federal, Leandro Ríos, en el procesamiento y en la requisitoria formulada por el fiscal Leandro Ardoy”.

Además, se indicó que las copias de los CD´s donde se encuentran las grabaciones de las escuchas telefónicas, están en el Tribunal Oral Federal de Paraná, remitidas por el Juzgado, mientras que otras están en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el Tribunal solicitó la semana pasada que las envíen para analizarlas en el marco del juicio.

Preocupación por el aislamiento en el penal

El comunicado del estudio jurídico de Barbitta también hace foco en las condiciones de detención de Airaldi, denunciando que actualmente sufre un aislamiento en la unidad penal. Esta medida restrictiva, indicaron, se debe a una reciente denuncia presentada por otro interno con quien mantenía conflictos previos, situación que fue impulsada y “ha escalado en los medios de comunicación”.

“Sin pruebas, sin información precisa y sin comunicación con su familia y su abogada, se pretende avanzar en el juzgamiento de un ciudadano sobre quien rige el principio constitucional de inocencia”, concluyó el documento del equipo legal.