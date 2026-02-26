EL ‘Gurí’ Martínez, y la chance de correr en el TC Pick Up: “Nunca digo que no, capaz nos subimos”

El entrerriano Omar Martínez no descartó la chance de volver a correr en el TC Pick Up.

El entrerriano Omar Martínez vive un buen momento en el automovilismo nacional, ahora como encargado de su equipo tanto en Turismo Carretera como en TC Pick Up.

En ocasión del arranque de la temporada de las camionetas en La Plata, el pasado fin de semana, con Marco Dianda e Ignacio Faín peleando bien arriba dentro de la estructura, se refirió a la posibilidad de subirse nuevamente a una chata, tal cual hizo el año pasado en su Paraná natal: “Nunca digo que no. Está la Toyota todavía y la idea es alquilarla. Pero si se llega a dar en algún momento, capaz nos subimos”, expresó Martínez en Campeones.

Por otra parte, el TC abrió su temporada en El Calafate y el Martínez Competición tuvo un arranque soñado: logró el 1-2 con los Ford Mustang de Nicolás Moscardini y Agustín Martínez, un hito histórico para la escuadra entrerriana.

“Un fin de semana soñado, contento con el resultado final, por el equipo, los ingenieros, mecánicos y todos. Ni hablar por el debut de Nicolás Moscardini”, contó.

Además, sumó: “Sé del esfuerzo que siempre se hace. A veces las cosas no salen y ahora se logra este resultado. Uno siempre trata de tener lo mejor, funcionar bien, y sabemos lo difícil que es. Capaz vas a otra carrera y no te va bien y se complica. Pero todos los que estamos en esto sabemos cómo es y vamos a trabajar para mantenernos”.