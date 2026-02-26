Habrá una última función del ciclo de cine Verano Frankenstiano

Este viernes a las 20:30 se proyectará Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh. Organiza el Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer) en la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná).

Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), es dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. La película es un ícono de los años 90 y es conocida por intentar ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

El acceso será libre y gratuito.