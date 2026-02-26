Concordia: un hombre fue declarado culpable de Homicidio agravado por el vínculo

Luego de cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido hoy en Concordia declaró culpable a Jorge Miño, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”. Fue en el marco del legajo “Miño, Jorge Alberto s/Homicidio agravado”.

Conocido el veredicto del jurado en el salón de la Seccional Concordia del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el miércoles 4 de marzo, a las 8, en los Tribunales de Concordia.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Daniela Montangie, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay asistió al imputado Miño, quien seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 hasta que la sentencia quede firme.

Se trató del juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El hecho

Concordia Policiales recordó que el domingo 10 de diciembre de 2023 un joven de 18 años, identificado como Joel Alexander Emanuel Miño, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en el rostro.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Vera Peñaloza y Cortada 61, en el barrio Las Colinas, donde el joven habría mantenido un altercado con su padre. Según la acusación, tras esa discusión recibió el disparo efectuado por su progenitor, que le provocó la muerte de manera inmediata en la vía pública.