En La Plata, Central se lo dio vuelta a Gimnasia en la previa del clásico rosarino

Rosario Central revirtió el marcador para ganarle a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla comenzó perdiendo por un gol de Nacho Fernández, pero lo dio vuelta con tantos de Enzo Giménez y Gastón Ávila. De esta manera, llegará de buen ánimo al clásico ante Newell’s Old Boys.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Almirón alcanzó los 11 puntos en la Zona B, uno más que el Lobo, que se mantiene en puestos de playoff.

El encuentro tuvo un comienzo frenético. La primera llegada fue de Central luego de un centro de Ángel Di María para Enzo Copetti, quien ensayó una chilena que se fue desviada. Pero respondió rápidamente el local y se puso en ventaja a los 4 minutos gracias a un gol de Nacho Fernández.

El ex mediocampista de River Plate sacó un remate desde la medialuna del área luego de un pase del Chelo Torres. Jeremías Ledesma dio un rebote largo que volvió a capturar Fernández antes de definir con el arco a su merced y aprovechando el quedo de los defensores rivales.

De a poco, el conjunto que dirige Jorge Almirón comenzó a acercarse al arco de Nelson Insfrán con un disparo de Julián Fernández que pasó levemente por encima del travesaño y otro remate de Di María que fue obstruido por Nicolás Barros Schelotto.

A los 29 minutos, Torres había marcado el 2-0 para Gimnasia, pero el árbitro Fernando Echenique, a instancias del juez de línea, anuló el tanto porque la pelota le dio en el brazo antes de empujarla al fondo del arco. Segundos después, los jugadores del Lobo reclamaron un posible penal por mano de Ignacio Ovando. Sin embargo, el referí dejó seguir el partido.

Los conducidos por Fernando Zaniratto siguieron insistiendo para aumentar la ventaja y tuvieron dos situaciones claras para marcar y que exigieron a Conan Ledesma. Primero, Barros Schelotto ejecutó un tiro libre que desvió el arquero visitante y sobre el final de la primera etapa, Nacho Fernández no pudo en el mano a mano.

En el inicio del segundo tiempo, Gimnasia tuvo nuevamente el gol con un disparo de Barros Schelotto que desvió Ledesma antes de rebotar en el travesaño. En el contragolpe, Julián Fernández habilitó a Enzo Giménez, quien definió a quemarropa para doblegar a Insfrán y marcar el 1-1 a los 6 minutos.

A los 15′ Di María dejó el campo de juego con algunos aplausos de los hinchas de Gimnasia y fue reemplazado por Jáminton Campaz. El colombiano, en su primera intervención casi marca el segundo tanto de Central tras un remate esquinado que rebotó en el travesaño.

La visita plasmó en el marcador lo que había insinuado en el campo en los últimos minutos y a los 75′ apareció un cabezazo de Gastón Ávila luego de un córner ejecutado por Campaz para poner el 2-1 en el Bosque.

Gimnasia, que había hecho un gran partido, reaccionó en los minutos finales y tuvo varias situaciones para igualar el encuentro, como la última ocasión de Franco Torres que tapó de manera fantástica Ledesma para salvar el resultado.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará el domingo desde las 17 a Newell’s en el clásico de la ciudad, mientras que el mismo día, pero a las 21.30, Gimnasia será visitante de Tigre, señala Infobae.