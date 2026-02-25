Panamericano de Sóftbol: Argentina sufrió su primera derrota, pero luego se recuperó

El seleccionado argentino masculino de sóftbol logró un triunfo y una derrota en la continuidad del XIII Campeonato Panamericano de Montería. Tras la reprogramación por lluvia, el equipo dirigido por el paranaense José Alberto Guerrinieri cayó con República Dominicana por 7 a 0 en el primer turno; luego, se recuperó ante México por 11 a 0. Este jueves, el rival será el anfitrión, Colombia.

Hasta este miércoles, el conjunto Albiceleste no había sufrido derrotas tras una perfecta primera fase (cuatro triunfos sobre cuatro presentaciones). Sin embargo, el representativo caribeño fue efectivo y lo derrotó por 7 carreras a 0.

La reacción del equipo nacional, integrado por 11 jugadores entrerrianos, llegó en el segundo partido de la jornada, cuando venció a los aztecas por 11 a 0. Así, Argentina alcanzó su quinta victoria en el certamen y enderezó el rumbo en la Súper Ronda.

Cabe destacar que los dos mejores de esta etapa definirán la final del campeonato panamericano, donde el elenco argentino buscará su tercer título consecutivo /fue campeón en 2022 y 2024) y la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y la fase de grupos del próximo Mundial.

A lo largo del certamen –que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero– Argentina venció a Panamá (11 a 0), Puerto Rico (7 a 0), Aruba (15 a 0), Cuba (6 a 0) y México (11 a 0). Como contrapartida, perdió con República Dominicana (7 a 0).

El plantel de la selección argentina está conformado por mayoría de entrerrianos: Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).