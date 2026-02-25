Un hombre acordó 5 años y 6 meses de prisión por fotografiar y abusar adolescentes a cambio de droga

En juicio abreviado, un hombre imputado por corrupción de menores y abuso sexual reconoció su responsabilidad en los hechos. La fiscal Martina Cedrés destacó que la admisión de culpabilidad permitió avanzar hacia una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva.

La sentencia definitiva será dictada la próxima semana por el juez de esta causa, Fernando Martínez Uncal, quien deberá resolver si hace lugar al acuerdo alcanzado.

La causa

La investigación se inició en 2022, tras la denuncia de una madre. En total, fueron tres adolescentes, de entre 15 y 16 años, quienes declararon haber sido víctimas del acusado.

El hombre se encuentra bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2023, luego de haber estado alojado en una unidad carcelaria. Ese tiempo será computado para el cumplimiento de la pena.

El modus operandi

Según las denunciantes, el imputado las convocaba a su vivienda céntrica de Gualeguaychú, principalmente los fines de semana, tras contactarlas por Instagram y otras redes sociales. Allí les ofrecía alcohol y drogas de manera gratuita, a cambio de tocamientos, fotografías y filmaciones de carácter erótico.

Las víctimas relataron que los encuentros se repetían con frecuencia y que el acusado aprovechaba su acceso a sustancias para manipularlas y someterlas.

Fuente: Ahora.