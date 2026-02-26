Básquet: Tomás de Rocamora sufrió un duro revés ante Berazategui

Tomás de Rocamora perdió por 90 a 59 en su visita a Deportivo Berazategui, en el marco de una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquet. La jugadora del partido fue Florencia Galbán con 27 de valoración, 24 puntos y cinco rebotes. Por el lado del elenco de La Histórica, se destacó Paula Santini con 17 unidades.

El inicio del encuentro mostró a ambos equipos parejos, con un juego rápido y sin sacarse demasiada ventaja. De a poco, Berazategui comenzó a controlar el marcador y el ritmo del partido. La intensidad defensiva le permitió provocar pérdidas y forzar una baja efectividad en ataque de la visita. De esta manera el equipo local se fue al descanso arriba por 44-25.

En la segunda mitad, Tomás de Rocamora buscó achicar la diferencia a través de tiros de media distancia. Sin embargo, Deportivo Berazategui ajustó las piezas y logró el quiebre definitivo del encuentro. Con juego colectivo, buena circulación de balón, robos y dominio en la pintura, selló la victoria por 90-59.

Este jueves, el elenco entrerriano volverá a ver acción, será en su visita a Unión Florida, en Vicente López.