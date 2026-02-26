El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos participó de la reunión encabezada por Rogelio Frigerio

El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos, participó de la primera reunión de gabinete del año, correspondiente al segundo tramo de gestión, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, donde se analizaron, entre otros temas, los ejes centrales de la agenda legislativa y los principales desafíos para el período en curso.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que, pese a las dificultades encontradas al asumir, “el proceso de ordenamiento permitió avanzar en objetivos concretos” y aseguró que la gestión está “dejando huellas”, convencido de que la provincia quedará en mejores condiciones que las recibidas.

Uno de los puntos centrales abordados fue el proyecto de modificación del sistema previsional, que será remitido a la Legislatura en marzo. Se remarcó la necesidad de “garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones” y preservar “la movilidad de los haberes, que en los hechos superan incluso el 82 por ciento, alcanzando en muchos casos el 110 por ciento en relación con los salarios activos”. También se destacó la “reducción del déficit previsional”.

El gobernador hizo hincapié en “la importancia de una comunicación clara hacia la sociedad, explicando la magnitud de los problemas antes de resolverlos”, y convocó a “fortalecer el trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, tanto en territorio como en el ámbito institucional”.

Desde el bloque se valoró especialmente “la modalidad dinámica de trabajo, la apertura al diálogo y la disposición permanente del gobernador para escuchar preguntas, inquietudes y aportes de legisladores y funcionarios”. Asimismo, se reafirmó el “compromiso de acompañar las iniciativas que consoliden el equilibrio fiscal, la modernización del Estado y la sostenibilidad del sistema previsional”.

Asimismo, el bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos ratificó su “compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, diálogo y vocación transformadora para fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos”.