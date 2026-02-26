Gastón Agustín Nasser será parte del ciclo cultural en el Centro Municipal de Perfeccionamiento

Este viernes 27 de febrero se llevará adelante la propuesta "Hora de cuentos bajo la luna", con la presentación del escritor paranaense Gastón Agustín Nasser, autor del libro Cuentos y sueños de una misteriosa Paraná. Será en el Centro Municipal de Perfeccionamiento (CMP) de calle Pellegrini 558, de 19 a 21.

Acompañarán el evento con sus acordes Sebastián Muñoz y Marcos Nasser, junto a la artista plástica María Teresa Szrajber, quien dejará plasmada en vivo una obra de su autoría que luego será sorteada entre la concurrencia. El público podrá dialogar con el escritor y también hacer firmar su libro. Estarán presentes emprendedores del CMP.

La actividad será libre y gratuita.