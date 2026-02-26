Recopa: en el Maracaná, Lanús irá por la gloria frente a Flamengo

Flamengo y Lanús jugarán este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná, en el marco de la vuelta de la Recopa 2026. Ganador del primer encuentro por 1-0 con gol de Rodrigo Castillo, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viajó a Río de Janeiro con la intención de seguir agrandando su historia y sus vitrinas.

El crédito obtenido tras un 2025 inolvidable parece estar cerca de agotarse en el conjunto más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná semivacío fueron las postales que dejó la goleada del último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão ante humilde Madureira por el Torneo Carioca, consecuencia de la caída en La Fortaleza -por la mínima en el juego, por mucho más en el desarrollo- y de un comienzo de año irregular para Flamengo.

La ilusión sigue intacta en el pueblo Granate. De la mano de Rodrigo Castillo -héroe de la ida a pesar de una lesión y por su poder de gol-, el sueño continental tendrá una nueva parada en Río de Janeiro, apenas cinco meses después de la igualdad con Fluminense que supuso un paso más para la conquista de la Copa Sudamericana 2025.

Con su participación en el Apertura pausada, todos los cañones apuntan a lograr la cuarta estrella internacional en tierras brasileñas.

FORMACIONES

FLAMENGO

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro, Éverton. DT: Filipe Luis.

LANÚS

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Gustavo Tejera. VAR: Andrés Cunha. Cancha: Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Hora: 21.30 (ESPN).