La Femer rechazó el ofrecimiento de la OSER y la obra social deberá responder antes del 6 de marzo

La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de la obra social, Mariano Gallegos, en la que la entidad médica detalló los principales puntos que, a su criterio, deben ser reformulados para alcanzar un consenso.

Entre las exigencias planteadas, Femer reclamó que los pagos se realicen dentro de los 30 días de presentada la factura, la eliminación de una retención del 2 por ciento sobre los montos facturados -que calificó como “improcedente, sin fundamentos y sin destino claro”- y la incorporación de normas de trabajo que aseguren la correcta aplicación de los nomencladores de prácticas.

Además, solicitó suprimir un tramo de la cláusula segunda del convenio por considerarlo de imposible cumplimiento y por atribuir a la obra social funciones de control que no le competen, publicó Apf Digital.

También exigió que los incrementos arancelarios se acuerden de manera trimestral entre las partes, sin quedar sujetos a negociaciones externas, y la revisión de débitos que consideran mal aplicados.

En la nota, el Consejo Directivo de la Federación Médica fijó el 6 de marzo como “plazo improrrogable” para recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. Advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, a partir de esa fecha se suspenderá la atención a los afiliados de la obra social.

Desde la entidad advirtieron que “no es posible sostener indefinidamente esta situación jurídica y económicamente inestable”, que mantiene a los profesionales médicos en la incertidumbre respecto de los valores y los plazos de cobro de las prestaciones que brindan.

No obstante, desde la entidad reafirmaron su voluntad de diálogo para arribar a una solución consensuada.