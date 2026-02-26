Inscripciones abiertas al taller de guitarra para adultos

A partir del mes de marzo se pondrá en marcha en la ciudad de Paraná un taller de guitarra destinado a personas adultas interesadas en iniciarse en el instrumento o fortalecer conocimientos previos. La propuesta estará a cargo del músico Sedil Toledo y se desarrollará en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, con encuentros semanales organizados en distintos horarios.

El taller está orientado a un público amplio, sin necesidad de experiencia previa, y propone un recorrido gradual por los aspectos fundamentales del instrumento. Según se informó, las clases estarán centradas en ejercicios prácticos, exploración de acordes, trabajo rítmico y abordaje de canciones, priorizando la participación activa por sobre los contenidos exclusivamente teóricos. La metodología apunta a que cada participante pueda avanzar respetando sus propios tiempos de aprendizaje.

Uno de los ejes principales de la propuesta es la práctica grupal como herramienta pedagógica, ya que desde la convocatoria destacan que tocar junto a otras personas permite fortalecer la coordinación, mejorar la percepción rítmica y generar un vínculo más directo con la música desde la experiencia conjunta.

Las clases se dictarán los días lunes en tres franjas horarias: de 9 a 10, de 10 a 11 y de 18 a 19.

El valor general del taller fue fijado en $50.000, más costo de servicio, y se puede adquirir a través de la plataforma Eventbrite.