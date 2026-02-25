Fútbol: Vélez no pudo romper el cero ante Riestra y ahora comparte la cima

El Fortín igualó sin goles y quedó detrás de Estudiantes de La Plata en la Zona A.

Vélez Sarsfield igualó sin goles con Deportivo Riestra en el estadio José Amalfitani y ahora comparte la cima de la Zona A con Estudiantes de La Plata, que superó a Newell’s por 2 a 0 en Rosario. Ambos partidos formaron parte de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y se jugaron este miércoles.

Ambos equipos protagonizaron una etapa inicial de mucha fricción, con varias intervenciones defensivas. Durante los primeros minutos, el Fortín intentó tomar la iniciativa a partir de la conducción de Manuel Lanzini y las llegadas de Rodrigo Aliendro y el entrerriano Lucas Robertone, quienes protagonizaron los disparos más claros hacia el arco rival. La defensa del Malevo respondió a cada avance con despejes clave de Cristian Paz, Jonatan Goitía y el paranaense Ignacio Arce, logrando mantener su arco en cero.

En el tramo final de la etapa, Vélez Sarsfield intentó romper la igualdad con un remate de Manuel Lanzini que salió alto y por el centro del arco. Por el lado de Deportivo Riestra, Jonatan Goitía probó desde afuera del área, pero la pelota se perdió por el sector derecho.

El segundo tiempo no cambió la tónica del partido y terminó sin romper el marcador. Vélez buscó aprovechar el juego por las bandas y la precisión de Manuel Lanzini, y generó peligro con remates de Florián Monzón y Elías Gómez, pero entre el arquero Ignacio Arce y la defensa visitante evitaron el tanto en contra.

El Malevo respondió con contragolpes y jugadas de pelota parada. Jonatan Goitía, Pedro Ramírez y Matías García encabezaron los intentos ofensivos que exigieron a la defensa local, que tuvo en Lisandro Magallán y Emanuel Mammana figuras clave para evitar la caída de su arco.

En los últimos minutos del partido, el Fortín llevó peligro con remates de Rodrigo Aliendro y un tiro rechazado de Dilan Godoy, pero la resistencia de Deportivo Riestra se sostuvo hasta el pitazo final, señala Infobae.