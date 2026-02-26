Ambiente abrió un sumario a la chatarrería Todoni

La Secretaría de Ambiente de la Provincia inició un procedimiento sumarial a la firma Las 3 E SRL, propiedad de la concejal paranaense de La Libertad Avanza, Romina Todoni, por la actividad que realiza en el establecimiento ubicado en Avenida de Circunvalación José Hernández N° 2561. Desde el área se citó a sus directivos “a comparecer, formular descargo y ofrecer pruebas” dentro del plazo de 10 días hábiles, “bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.

La sanción ocurre tras el incumplimiento de la firma Las 3 E SRL al plan de retiro de residuos peligrosos existentes en la chatarrería de Avenida Circunvalación, a pesar de sucesivos fallos judiciales que así lo indican, y al compromiso de la firma de un plan de retiro que no cumplió. El retiro debió cumplirse en un plazo de seis meses, “conforme a las indicaciones técnicas impartidas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, y con el control de la Municipalidad de Paraná”.

Según la información que publicó Entre Ríos Ahora, la resolución N° 88 que firmó este martes 24 la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, señala que “a la luz de los informes técnicos elaborados por el Área Residuos esta Secretaría se destaca la particular demora en el retiro de residuos peligrosos, los cuales revisten máxima relevancia y prioridad atento a los impactos potenciales y acumulativos que los mismos pueden generar”.

El 6 de enero Las 3E SRL efectuó la última presentación en Ambiente, “la cual fue evaluada por el área técnica competente, que efectuó seis requerimientos, intimándose a su cumplimiento en un plazo de 10 días”. La firma dio respuesta y cumplimentó 5 de los 6 requerimientos, aunque entonces “se advirtió que la empresa no ha cumplimentado con las condiciones exigidas por el Área de Almacenamiento Temporal de residuos peligrosos”.

La disposición de Ambiente resaltó que “las deficiencias vinculadas a condiciones de infraestructura y seguridad no han sido subsanadas en forma efectiva por la firma, configurándose un desvío técnico respecto a criterios mínimos exigidos para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, con el consiguiente riesgo ambiental y operativo”.

Ya en enero Ambiente había advertido inconsistencias en el plan de retiro de materiales peligrosos.

Luego de la última audiencia ante la vocal de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Gabriela Teresita Mastaglia -que tramita un amparo ambiental de los vecinos de la chatarrería-, el 4 de noviembre de 2025, se dispuso: “Ordenar que se lleve adelante el retiro de los residuos por Las 3E SRL -tal el nombre de la sociedad comercial- conforme las indicaciones técnicas de la Secretaría de Ambiente de la provincia y con el control de la Municipalidad en Paraná, comenzando por los residuos ubicados en el terreno lindero a la planta de propiedad de la demandada en el plazo máximo de seis (6) meses, bajo apercibimiento de disponer su licitación, a los fines del cumplimiento de la sentencia de fecha 29 de julio del 2024”.

La chatarrería presentó un “plan tentativo de retiros progresivos” en un plazo de 21 semanas, con fecha tentativa de inicio el 26 de noviembre de 2025 con plazo de conclusión el viernes 2 de enero de 2026 “período durante el cual se desarrollarán las primeras seis semanas destinadas al predio lindero”.

El esquema previó: “A continuación, la segunda fase operativa se prevé para el período interno de la empresa, con inicio tentativo en la semana del lunes 5 de enero de 2026 al viernes 9 de enero de 2026, y culminación prevista en la semana del lunes 13 de abril al viernes 17 de abril de 2026”.

Pero un informe de la Secretaría de Ambiente de la Provincia advierte “la persistencia de demoras que ponen en riesgo el efectivo cumplimiento en tiempo y forma del proceso de retiro y desmantelamiento de la chatarrería en cuestión en el plazo de 6 meses dispuesto por la señora magistrada interviniente en la audiencia del pasado 4 de noviembre. Asimismo, también se advierte la demora en el retiro de los residuos peligrosos, lo cual es considerado de máxima relevancia y prioridad por esta autoridad de control, habida cuenta sus impactos potenciales acumulativos en el ambiente y la salud humana”.