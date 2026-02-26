La obra "Construcción (F40)" realiza su última función del mes

La obra teatral "Construcción (F40)", escrita y dirigida por el dramaturgo y director venezolano Arturo Castro Godoy, vuelve a presentarse este sábado 28, a las 21, en una última función del mes de febrero en Valeri Montrul Multiespacio, ubicado en San Lorenzo 2513, en la ciudad de Santa Fe. La propuesta escénica está protagonizada por Ruy Gatti, Julieta Vigo, Sofía Kreig y Federico Kessler, y plantea una experiencia teatral centrada en la vida de un hombre que enfrenta un momento decisivo vinculado a su salud.

La obra presenta un fragmento de la vida de Mario, un hombre de 55 años que asiste a una consulta médica con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que podría resultar mortal. Mientras aguarda en la sala de espera, distintas proyecciones de sí mismo lo acompañan en un recorrido interno por recuerdos y pensamientos que aparecen de forma arbitraria. En ese tránsito, el personaje intenta comprender cómo llegó hasta ese momento y si existe una explicación que dé sentido a su presente.

La propuesta combina actuación, proyecciones audiovisuales y trabajo corporal.

El espectáculo cuenta además con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, organismo que impulsa la producción y circulación de proyectos escénicos en todo el país.

Las entradas tienen un valor general de $18.000, mientras que el precio anticipado mediante transferencia es de $15.000. Estudiantes y jubilados acceden a un valor diferencial de $13.000. Las reservas pueden gestionarse a través del número 342 6310047.