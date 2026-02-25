Frigerio fue invitado, pero no irá al viaje de Milei con gobernadores a Estados Unidos: los motivos

El gobernador Rogelio Frigerio agradeció la invitación del presidente de la Nación Javier Milei, pero desistió de viajar en marzo junto al mandatario a Estados Unidos en la comitiva que integrarán otros mandatarios provinciales. La información fue confirmada a ANÁLISIS desde la Casa Gris.

La invitación llegó vía Cancillería y a través de la Embajada Argentina en EEUU para participar del evento denominado Argentina Week, que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.

Milei convocó a diez mandatarios provinciales a acompañarlo en la agenda de actividades de la que formarán parte también emprendedores y dueños de importantes compañías globales.

Fuentes de Casa de Gobierno informaron a este medio que los motivos son dos: actividades importantes que Frigerio tiene programadas en la provincia en esos días y, además, la cercanía con su reciente viaje a Estados Unidos, a principios de este mes, cuando fue a reunirse con fondos de inversión y administradores de activos internacionales para presentar la situación económica y fiscal de la provincia de cara a la búsqueda de financiamiento externo.

Además de Frigerio, fueron invitados al Argentina Week los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Viajarán también el canciller Pablo Quirno, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y algunos ministros.

Entre los empresarios participantes están los líderes de empresas como Vista, YPF, Ualá, Mercado Libre, Globant, Bayer y varios bancos.