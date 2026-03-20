Carlomagno participó de una reunión encabezada por Rosatti, en el marco de Jufejus

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, mantuvo un encuentro este jueves con integrantes de la comisión directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus). De la reunión participó el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, vocal Germán Carlomagno, en su carácter de vicepresidente de la Región Litoral Centro de mencionado organismo.

Los ejes del encuentro fueron integración tecnológica, capacitación y experiencias de gestión. Los representantes de Jufejus destacaron el trabajo conjunto que vienen realizando con el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte y que lleva adelante un plan de federalización tendiente a proveer servicios periciales a todas las regiones, así como el desarrollo y la extensión del BUS Federal, al que ya adhirieron 22 provincias y que está permitiendo, tecnología mediante, una agilización del servicio de justicia.

En ese marco, señalaron la importancia de integrar al Consejo de la Magistratura de la Nación en ese entorno colaborativo.

Por otra parte, se hizo referencia a la agenda de capacitación de la Junta y a la importancia que sus encuentros y congresos tienen para la formación de los funcionarios judiciales de todo el país quienes, a través de REFLEJAR, el instituto de capacitación de la JUFEJUS, tienen la posibilidad de capacitarse con los contenidos generados en otras provincias y regiones.

Rosatti recordó su participación en los congresos nacionales de Secretarios Letrados y Relatores organizados por la entidad, y destacó la calidad humana y profesional que encontró en ellos. “Hay oro que brilla en las provincias”, dijo, y enfatizó el aprendizaje que se obtiene de las experiencias comparadas y de gestión en las justicias provinciales.

Asimismo, y entre otros temas, los participantes dialogaron sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales y la agenda institucional de cara a los próximos meses.

Del encuentro, celebrado en el salón Carmen Argibay del Palacio de Justicia de la Nación, participaron la presidenta de Jufejus, Emilia María Valle (jueza del STJ de Chaco); el vicepresidente, Fabían Vittar (de Salta); el secretario de Relaciones Institucionales y Actas, Santiago Otamendi (CABA); la secretaria, Adriana García Nieto (San Juan); la presidenta del Instituto de Capacitación REFLEJAR, María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego); el vicepresidente de la Región Litoral Centro, Germán Carlomagno (Entre Ríos), y los vocales Ariel Coll (Formosa), Domingo Sesin (Córdoba) y Dalmiro Garay (Mendoza).