Por disposición judicial suspenden las clases en dos escuelas de Gualeguaychú durante cuatro días

La medida fue comunicada por el equipo directivo tras una decisión de la jueza de Menores y Familia María Florencia Amore. Se investigan hechos de violencia. La escuela implementará una modalidad pedagógica alternativa para asegurar la continuidad de las clases.

En una comunicación de último momento enviada a las familias este viernes por la mañana, la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Pbro. José María Colombo" informó que, por orden de la Fiscalía, el establecimiento permanecerá cerrado durante los días 17, 20, 21 y 22 de abril. En el mismo sentido la Justicia dispuso la misma medida para la escuela La Salle de la misma ciudad.

La decisión se enmarca en las investigaciones que la justicia está llevando a cabo con el objetivo de identificar a los presuntos autores de hechos que afectaron la convivencia escolar. Según el comunicado oficial, se están realizando las pericias correspondientes para individualizar a los responsables.

Las amenazas

La amenaza encontrada en uno de los baños de la institución, es una réplica exacta de los diferentes mensajes que por estas horas se multiplican en diferentes escuelas del país: "Mañana tiroteo (no vengan) 17/4".

El mensaje rápidamente se reprodujo en estados de WhatsApp, historias de Instagram y en publicaciones de TikTok, por lo que escaló a los medios nacionales. La amenaza está vinculada al hecho acontecido en una escuela de la provincia de Santa Fe, en la que irrumpió un alumno con un arma de fuego, efectuando disparos y asesinando a un compañero.

Desde la institución aseguraron que se comunicarán a la brevedad para detallar la "propuesta pedagógica alternativa" que se implementará durante estos días de cierre, buscando garantizar el derecho a la educación de los estudiantes a pesar de la suspensión de las actividades presenciales.

Asimismo, por recomendación de las autoridades judiciales, el equipo directivo hizo un llamado especial a los padres para fomentar espacios de diálogo y reflexión con sus hijos sobre temas de violencia, vínculos y las consecuencias de sus acciones en la comunidad.

El comunicado oficial cita lo siguiente: "Por orden de fiscalía la escuela permanecerá cerrada los días 17, 20, 21 y 22. La institución se comunicará con ustedes en las próximas horas para realizar una propuesta pedagógica alternativa a los efectos de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes en estos días".

Y continúa: "Les pedimos, y también a instancia de la justicia, el diálogo y la reflexión con sus hijos sobre temas de violencia, vínculos, convivencia escolar, entre otros. Pensando que toda acción tiene consecuencias, para uno y para quienes nos rodean".

"Tal como indica la orden recibida, se están realizando las investigaciones correspondientes a los efectos de individualizar los presuntos autores", cerraron.

¿Qué dice el protocolo de actuación enviado a las escuelas?

En el marco de la creciente preocupación por situaciones de violencia o amenazas en ámbitos escolares, el Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer un protocolo de intervención destinado a orientar a las instituciones educativas ante este tipo de escenarios.

Según el documento al que accedió Radio2820, se establecen una serie de lineamientos claros para actuar de manera rápida y coordinada, priorizando la protección de los estudiantes, el personal docente y la comunidad educativa en general. Entre sus principales ejes, se destaca la necesidad de dar intervención inmediata a los equipos directivos, notificar a las autoridades correspondientes y articular acciones con organismos externos como la policía y áreas de supervisión.

“El objetivo es garantizar entornos seguros y promover una convivencia basada en el respeto, la prevención y el diálogo”, señala el protocolo. En ese sentido, se remarca la importancia de actuar conforme a los procedimientos establecidos, evitando decisiones improvisadas ante situaciones sensibles.

De acuerdo a lo informado en el comunicado al que tuvo acceso Radio2820, ante la detección de amenazas o hechos que generen alarma, las instituciones deben activar mecanismos de resguardo, informar a las familias y coordinar medidas preventivas que permitan sostener el normal desarrollo de las actividades escolares.

Asimismo, el CGE pone el foco en la contención de los estudiantes y en el acompañamiento institucional. “Las intervenciones deben contemplar no sólo la seguridad física, sino también el bienestar emocional de los alumnos”, indica el texto, promoviendo estrategias de abordaje integral.

Estas disposiciones adquieren especial relevancia a partir de los recientes episodios registrados en Gualeguaychú, donde instituciones como la Escuela Técnica N° 2 y el colegio La Salle debieron activar protocolos tras la aparición de mensajes intimidatorios. En ambos casos, las autoridades educativas confirmaron la intervención de organismos oficiales y la implementación de medidas de seguridad, en línea con las recomendaciones del CGE.

Tal como pudo reconstruir Radio2820, estos hechos generaron preocupación en la comunidad educativa, aunque desde las instituciones se buscó llevar tranquilidad a las familias, destacando que se actuó conforme a los protocolos vigentes.

El protocolo también destaca la necesidad de trabajar en la prevención, fomentando espacios de diálogo, participación y construcción colectiva dentro de las escuelas. En ese marco, se promueve el fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes, docentes y familias como herramienta clave para anticipar y evitar conflictos.

Finalmente, desde el organismo educativo remarcaron que este tipo de lineamientos no sólo buscan dar respuesta ante situaciones críticas, sino también construir una cultura institucional basada en el cuidado, la responsabilidad y el respeto mutuo.

(Fuente: Radio 2820.com)