Manuel Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por al menos US$500.000

Manuel Adorni dijo que presentó su declaración jurada y dijo que ahorró en negro como todo argentino, pero por la suma de US$500.000.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó anoche en diálogo con LN+ que presentó su declaración jurada. En el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, admitió que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, “ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

“¿Y por qué no lo declararon?”, preguntó Del Rio. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, respondió.

En resumen, rectificó sus declaraciones juradas anteriores y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.

Sostuvo que no consignar esos números “fue un error” y que pagará “todos los impuestos” que deba pagar por la omisión.

“La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, añadió.

El jefe de ministros agregó: “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”.

Sin embargo, en marzo, Adorni había dicho que tenía todo declarado. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, afirmó en una conferencia de prensa. Hoy, se contradijo, publicó el diario La Nación.

Explicó que declaró ahora sus ahorros en negro por consejo de su abogado. “El abogado me dice: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública”.

Volvió a atacar a los medios: “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la declaración jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”, afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar. “El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”, indicó.

En medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar su declaración para explicar su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió hoy al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios, pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia, señaló el diario La Nación.

Sobre su crecimiento, desglosó: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Y agregó: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: “Está lejos de los umbrales de la Ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal”.

La causa por enriquecimiento ilícito y las respuestas de Adorni

Las primeras dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni surgieron tras un vuelo privado que hizo junto a su familia a Punta del Este. La difusión en redes del video del funcionario subiendo al vuelo en San Fernando puso bajo la lupa el nivel de vida del funcionario, que había entrado al Ejecutivo con ingresos moderados.

El fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo el diario La Nación, en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló el diario La Nación.

Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.

En referencia a Matías Tabar, el contratista que declaró en la Justicia haber recibido por parte de Adorni la suma en efectivo de 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, el jefe de Gabinete detalló: “El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia. Yo tenía una buena relación con él. Quería pedirles disculpas por el lío en el que estaba envuelto: ir a declarar no es para cualquiera”.

Sobre dicha propiedad, Adorni agregó: “Esa casa estaba escriturada 100% al nombre de mi mujer, y eso no se veía en la declaración durada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo. Son formalismos”. “Después surge una confusión con la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de la casa de Indio Cua no querían hipotecar una propiedad que estuviera en Provincia, aunque estuviese en un barrio cerrado, por eso termino hipotecando mi departamento de la calle Asamblea”, resaltó el funcionario libertario, resaltó el diario La Nación.

-“¿Pensó en renunciar?”, fue otra de las preguntas esbozadas por Del Rio. “Sí, pensé en renunciar”, reconoció Adorni, y amplió: “A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Milei que las acusaciones eran falsas y el Presidente confió en mí”.

De cara a un hipotético regreso de sus conferencias de prensa, el exvocero presidencial reconoció que “tengo pensado retomarlas”. En relación a los rumores que lo ubicaban como candidato a jefe de Gobierno porteño, Adorni se desmarcó y dijo: “Nunca tuve intención ni tampoco quise: fue un invento del periodismo. Donde el Presidente me pida que esté, voy a estar. Pero lo cierto es que hoy en el Gobierno no se habla de candidaturas”. “El mea culpa que hago es por haber arrastrado un error involuntario y voy a pagar todo lo que corresponda”, cerró Adorni.