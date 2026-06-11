Enrique Cresto criticó al gobierno: “La provincia necesita transformaciones reales, no ruido para la tribuna"

Enrique Cresto fue muy crítico del gobernador Rogelio Frigerio y le reprochó que “de las cosas que había que transformar en la provincia no tocó nada, no cambió absolutamente nada. Mucho ruido para la tribuna”.

La discusión sobre el futuro del peronismo entrerriano, la reforma previsional y la situación de Concordia atravesó la entrevista que el diputado provincial Enrique Tomás Cresto concedió al programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Alejado parcialmente de la escena pública durante buena parte de 2024 y 2025, el exintendente explicó que el repliegue obedeció principalmente a un problema de salud. “Tuve un tema de salud que lo tengo controlado. Es una enfermedad autoinmune”, explicó. Contó que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn y que hoy mantiene una rutina intensa de actividad física: “Hago dos horas de actividad física todos los días: ciclismo, natación”.

Desde ese punto de partida personal, Cresto pasó rápidamente al terreno político y económico. Sobre la situación de Concordia, sostuvo que la ciudad “sufre estos modelos” y describió un panorama de crisis para las pequeñas y medianas empresas. Aun así, defendió la centralidad económica regional de la ciudad y su capacidad histórica de movilidad social: “Concordia es una ciudad rica” y continúa siendo un polo de atracción laboral para habitantes del Norte entrerriano y del Sur correntino.

El dirigente justicialista rechazó la idea de que el peronismo haya perdido definitivamente la ciudad. “Concordia es una ciudad peronista”, afirmó, y vinculó esa identidad con políticas territoriales de salud, deporte y asistencia social. Reconoció, sin embargo, errores estratégicos en la campaña de 2023 y cuestionó indirectamente al ex candidato a gobernador Adán Bahl por no haber recorrido más la ciudad: “Él tendría que haber ido igual. Y eso fue lo que nos llevó a la derrota”.

La entrevista también abordó el peso histórico de la familia Cresto en la política entrerriana. Ante la pregunta sobre si existió una “dinastía” familiar, respondió reivindicando el arraigo productivo y político de varias generaciones. Admitió, no obstante, que en 2023 hubo “desavenencias” y problemas de conducción política dentro del peronismo concordiense.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando se discutieron las causas judiciales que involucran a dirigentes del PJ, entre ellos Sergio Urribarri, Gustavo Bordet y Edgardo Kueider. Cresto evitó defender jurídicamente a Urribarri, pero sostuvo que existe “una doble vara en la Justicia” a nivel nacional. “Una cuestión tiene que ver con la persona y otra con las gestiones de gobierno”, argumentó. Y añadió: “Los entrerrianos fueron los que eligieron a esos gobernadores”.

Al ser consultado por la llamada “causa de los contratos”, se le recordó haber administrado 79 contratos legislativos cuando presidía el bloque del PJ. Cresto negó haber tenido contratos “truchos” y explicó: “Toda la gente tenía función asignada”, aseguró. Reconoció que la causa generó “un ruido enorme”, pero afirmó que a su bloque “eso le pasó por el costado”.

En el plano provincial, Cresto trazó una evaluación crítica del gobierno de Rogelio Frigerio. Recordó que mantuvo una buena relación con él cuando era ministro del Interior de Mauricio Macri y destacó obras realizadas en Concordia durante aquella etapa. Pero, afirmó que, ya como gobernador, “de las cosas que había que transformar en la provincia no tocó nada, no cambió absolutamente nada. Mucho ruido para la tribuna”.

Esa crítica se extendió a la actual reforma previsional impulsada por el Ejecutivo. Más que objetar artículos concretos, cuestionó el método político del oficialismo: “Frigerio toma la decisión de romper el diálogo absolutamente con toda la oposición y meter a todos en la bolsa; estigmatizando al peronismo”. Según dijo, ese clima dificulta cualquier posibilidad de consenso.

Sobre el futuro electoral, Cresto consideró que el peronismo atraviesa “una etapa de reconstrucción, de escuchar mucho” y sostuvo que la sociedad comenzó a percibir una “degradación permanente” del país. Enumeró posibles referentes opositores -Adrián Fuertes, Juan José Bahillo, Laura Stratta, Guillermo Michel, Rosario Romero- y admitió que existen conversaciones sobre una fórmula para 2027.

Hacia el final de la entrevista -conducida por Daniel Enz- dejó una definición personal que resumió su horizonte político. “Sí, yo quiero ser gobernador de Entre Ríos”, confesó. Pero, inmediatamente matizó esa aspiración con una frase de tono pragmático: “En política no es lo que se quiere, es lo que se puede”.

-Pasó buena parte de 2024 y 2025 fuera del centro de la escena política. Qué lo corrió: ¿la salud, la derrota o solo fue una decisión política?

- Tuve un tema de salud que lo tengo controlado. Es una enfermedad autoinmune, pero estoy controlado, medicado. Los primeros dos o tres meses hasta que me pude acomodar y ahora estamos bien.

- ¿Y eso le cambió la rutina? Porque usted era maratonista.

-Ahora estoy bien. Hago 2 horas de actividad física todos los días: ciclismo, natación.

- ¿Volvió a la vieja rutina?

-Sí, sí. Estamos bien.

- ¿Y lo afectó mucho ese tema de salud?

-Me afectó porque no se sabía qué era lo que tenía. Eran problemas intestinales… no se sabía. Fui a Buenos Aires y me detectaron una enfermedad que se llama Crohn, pero con una medicación… primero eran unos sueros que me tenía que colocar cada 15 días en Buenos Aires, y ahora con una pastilla todos los días a la mañana ya suficiente.

- ¿Cómo está Concordia hoy?

-Y Concordia es una ciudad que sufre estos modelos. Es una ciudad que no tiene techo para crecer cuando gobierna el peronismo o modelos de industrialización, de crecimiento, de movilidad social ascendente. Y no tiene piso para caer en estas crisis. Concordia es la Capital Económica de la provincia o de la Mesopotamia, y hay una gran crisis con las Pymes.

- ¿Eso ha derivado en una mayor situación de pobreza?

- Concordia es una ciudad rica, y, por ende, todas las ciudades alrededor de Concordia que sufren la pobreza, como Feliciano… el Sur de Corrientes y el Norte entrerriano, van a Concordia en busca de oportunidades porque van a trabajar. Siempre digo que los que van a Concordia van a trabajar a la zafra, a los arándanos, a la nuez pecán, a los aserraderos, y vienen continuamente de muchos lugares a buscar oportunidades en Concordia, porque es una ciudad donde siempre reinó lo que es la movilidad social ascendente. Llegan con muy pocos recursos y tienen la posibilidad de desarrollarse.

- ¿Cree que el peronismo puede recuperar Concordia en 2027 o la tendencia ya es estructural?

-Concordia es una ciudad peronista. Es decir, la gente entiende que el peronismo es el único gobierno que trabaja con 20 Centros de Atención Primaria de la Salud, con política deportiva, con política de centro de desarrollo infantil en todo el territorio, para atender justamente la situación de mucha gente que elige Concordia, que sus hijos van a esos jardines de infantes públicos, que van a los centros de salud. Entonces, en Concordia siempre el peronismo ha tenido resultados favorables hasta el mismo 2023 en Concordia gana (Sergio) Massa, (Adán) Bahl pierde por 1.000 votos en Concordia, habiendo ido a Concordia 2-3 veces.

- ¿Ese es un cuestionamiento a Bahl porque fue 3 veces? Porque después de las elecciones, se lo criticó mucho a Bahl porque no recorrió tanto lo que debía haber recorrido…

-Sí, lo hablamos con él. Tengo una muy buena relación con “Beto”. Él es como que Concordia, los dirigentes que no son de Concordia no quieren meterse en Concordia hasta que Concordia no esté ordenado. Él esperó que Concordia se ordene y Concordia no se ordenó nunca. Él tendría que haber ido igual. Pero, bueno, ya es harina de otro costal. Y eso fue lo que nos llevó a la derrota.

-Hubo tres generaciones de Cresto en la política de Concordia. Su abuelo, gobernador, derrocado en 1976, Juan Carlos Cresto. Su padre fue dos veces intendente, ex legislador. Su hermana, diputada nacional y exfuncionaria. Su madre -que falleció- fue senadora nacional. Usted fue intendente, legislador, funcionario del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). ¿No fue demasiada dinastía Cresto en Concordia? Porque a esto hay que sumarle también familiares que están en el Poder Judicial. Debe ser la familia que mayores lugares ha ocupados en la provincia.

-La de mayor trayectoria que tiene en la provincia de Entre Ríos, en el sentido… mi bisabuelo a Concordia vino hace aproximadamente 120 años, y empezó con una actividad industrial muy fuerte. Tenemos un arraigo fuerte en la región. Más allá de la política. Mi abuelo fue senador dos años, después vino el golpe de Estado del ´55, y después fue gobernador 2 años y 7 meses. Pero, fue un productor citrícola destacado, productor apícola, distribución de gas en toda la provincia, arrocero.

-Está bien. Pero, ¿no cree que fueron parte también de las facturas que le pasaron al peronismo en Concordia por esa dinastía Cresto?

-En el 2023, quizá ahí en desavenencias, quizás en la estrategia política y en la conducción misma de la agrupación que me tocaba a mí; lo que pasó… sí… en 2023 mi padre fue candidato a intendente, fue precandidato a intendente. Mi hermana era candidata a senadora. Pero, siempre a cargos electivos. Es decir, mi padre fue dos veces intendente de Concordia, convencional constituyente. Y en los lugares que estuvimos siempre lo hicimos… mi hermana fue directora del Inaubepro (Instituto Becario Provincial), y creo que fue la mejor época del Inaubepro en la historia.

-Recordemos que los tres gobernadores últimos son de Concordia. No es un detalle menor.

-Y mal no les fue a los entrerrianos cuando gobernaron los gobernadores de Concordia. Yo creo que Entre Ríos le fue peor cuando no gobernaron los de Concordia. (Sergio) Montiel, la 9235; (Mario) Moines, la 8706. Y ahora (Rogelio) Frigerio con estas reformas jubilatorias.

-Y Sergio Urribarri está esperando que la Corte Suprema resuelva para ver si vuelve a la cárcel o no.

-Pero, es una cuestión de Urribarri. Él -como persona-, tiene que responder ante la Justicia. Él tiene a sus abogados, tiene que llevar una estrategia para defenderse. Yo creo que igual hay una doble vara en la Justicia. Pero, así todo, en números, la gestión de Urribarri fue cuando más ha crecido la provincia del ´83 a la fecha: ¡En números! Es decir, en exportaciones, en cadenas de valor. Hay que preguntar en la Justicia mismo, más allá de las cuestiones de Urribarri en lo personal, cuál fue el gobernador que más valoró al Poder Judicial. Hay que preguntarles a los empleados públicos.

-No entendemos por qué dice doble vara. ¿El peronismo no gobernó en dos períodos nada más?

-No, digo doble vara de la Justicia en general. No digo la Justicia provincial, sino una doble vara a nivel nacional.

-Está bien: una cuestión es lo nacional y otra lo provincial.

-No veo…

- ¿Usted quiere decir Urribarri está mal condenado?

-No, no. Creo que Urribarri, es decir, más allá de las causas, Urribarri… 8 años de condena por la cuestión del parador en Mar del Plata, por la cuestión de la publicidad de los fondos buitres en los diarios nacionales, y después la cartelería en la vía pública.

-Fueron cinco causas.

-Sí, cinco causas. Es decir, si uno compara eso con Mauricio Macri… el Correo (Argentino) y te puedo nombrar un montón de cosas y nunca pisó la Justicia.

-Por eso, hay que separar: la jurisdicción de Entre Ríos…

-Por eso, digo, para no entrar… sino vamos a entrar en causas judiciales. Yo lo que digo son las gestiones de gobierno. Las gestiones de Jorge Busti, la gestión de Gustavo Bordet y la gestión de Sergio Urribarri. Por supuesto que las defiendo. Con errores y aciertos fueron gestiones donde… es decir, la Caja de Jubilaciones tendrá -por supuesto, que tiene que ser sustentable, tenemos que hacer las reformas necesarias-, pero la Caja de Jubilaciones siempre pagó en términos mientras gobernaron tanto Busti como Urribarri como Bordet. Es decir, el problema… nunca la variable de ajuste fueron los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso digo, una cuestión tiene que ver con la persona que nosotros tenemos… somos funcionarios públicos… tenemos que responder. Urribarri tendrá que responder. Tiene otras causas en curso. Tiene una condena que está suspendida o que está ahora en la Corte Suprema y tendrá que defenderse. Yo digo, Urribarri fue reelecto con el 55% de los votos, es decir, cuando fue gobernador, Bordet fue reelecto con el 58% de los votos. Y Busti llegó tres veces a gobernador. Por eso, cuando uno ve el discurso de Frigerio, que con el espejo retrovisor habla de la decadencia de la provincia del peronismo, también está subestimando a los entrerrianos. Los entrerrianos fueron los que eligieron a esos gobernadores.

- ¿Habla con el intendente de Concordia, Francisco Azcúe?

-No. Ahora hace tiempo que no hablo.

-Peor, hablaban Inicialmente, fue sorprendente la buena relación que mostraron.

-Mi forma de construir en política es la cultura del encuentro del Papa Francisco. Así lo hice siempre y con todos los sectores. Así como hablé con Azcué, hablo con todos los intendentes, con todos los legisladores. Se le puede a preguntar a todos los intendentes de la provincia. He trabajado con todos a la hora de distribuir obras.

-Azcué fue una cuestión particular. Él tomó la intendencia que había pasado por sus manos y llegó la oposición al poder. Cosa que no había ocurrido nunca.

-Es que él gana las elecciones, y tuvimos una época de transición donde yo me senté con él, así como estamos ahora, y le planteé las cuestiones en la Municipalidad, las transformaciones que pudimos hacer, las cosas que quedan por hacer, y un montón de consejos que se lo di de muy buena fe por la experiencia de haber estado 8 años al frente del municipio de Concordia.

- ¿Azcué o el municipio le hizo alguna denuncia a usted?

-El Municipio presenta una denuncia por una compra de GNC. Se presenta en Tribunales con una compra de combustible por licitación, por supuesto, que era de GNC. Pero, compras ínfimas eran para 3 camionetas que eran de GNC en la Municipalidad. Supuestamente, las camionetas estaban rotas y se seguía haciendo la compra. Esos vales se ocuparon, los ocuparon los mismos empleados municipales. Pero, una causa que está caída. Es decir, una causa que no tiene ninguna de las tres causas que tuve en los lugares que estuve en la función pública… primero que fueron las tres por el mismo fiscal, lo recusé, es decir, pedí la recusación las tres veces, y la Justicia Penal lo corrió y dijo acá hay una animosidad manifiesta de parte del fiscal contra Cresto, y lo corrió las tres veces.

-El ministro de Economía Luis Caputo cerró el Enohsa calificándolo como un antro de corrupción. ¿Era lo que usted conducía en el gobierno de Alberto Fernández? Nos parece, ¿o no salió a responderle?

-Sí, por supuesto. El Enohsa… se puede ir al organismo a preguntar y les van a decir que la mejor gestión en la historia del Enohsa fue la que llevamos adelante nosotros.

-A ustedes les encanta decir “la mejor de la historia”. Y cuando decimos ustedes nos referimos a la clase política sea usted o Frigerio…

-Frigerio anuncia el plan de obra pública más grande de historia… pero son anuncios, son todos anuncios. Nosotros hablamos después de los hechos. Fui intendente de Concorde 8 años, estuve en el Enohsa durante casi 3 años, incluimos un millón argentinos a la red de agua y cloaca. Pregunten en cualquier ciudad o comuna de Entre Ríos y llegamos al 100% de agua y cloaca. Puedo recorrer cualquier ciudad de la provincia. Ayer fui al acto del General Valle. Se me acercó un grupo de chicos que querían hablar. Eran del barrio Maccarone. Queríamos agradecer personalmente, porque eran 400 familias que tienen agua y cloaca por mis gestiones al frente del Enohsa. Estuve en el Enohsa… nuestro ministro era (Gabriel) Katopodis. Cuando asumimos, Katopodis me sienta a mí, a Martín Gil -que era intendente de Villa María y que estaba en Obras Públicas- y nos dijo: en donde estoy yo sentado, el que estaba está preso por Julio De Vido. En donde estás vos sentado, estaba López, le dice a Martín Gil, está preso. Y donde estaba vos sentado, Enrique -me dice-, estaba (Lucio Mario) Tamburo, que no puede salir del país por causas judiciales. E implementamos un sistema de obra pública en los Municipios y las provincias, donde nosotros firmamos convenios y lo ejecutaban.

- ¿No tiene denuncias? ¿No hay ninguna denuncia contra usted por lo del Enohsa? Porque se hicieron muchas auditorías. Entre 2020 y 2023, tuvo 47 auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), casi una por mes. Y pusieron el foco porque más del 87% de las compras se hizo por contratación directa y no por licitación.

- ¿En dónde? ¿En Enohsa? No, no. Enohsa es todo por sistema y todo se hace por licitación.

-Entonces, ¿no hay denuncias?

- ¡No hay denuncias! Es decir, Katopodis era el ministro, ahora es ministro de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires, recorre la provincia… ¡No hay ninguna denuncia! El gobierno de Alberto Fernández tuvo muchas falencias, pero no se caracterizó por la corrupción.

-Pero ¿cuántas obras quedaron sin terminar?

-Dos mil obras hicimos en la Argentina, de las cuales 500 fueron en Entre Ríos.

- ¿Se terminaron todas?

-En el último año, por supuesto, cuando empezó a crecer la inflación, eso complicó muchas veces, porque, a los municipios se les mandabas la plata. El Municipio traía un proyecto para hacer con el Enohsa. El Enohsa decía: bueno, el metro de agua vale tanto, el metro de cloaca tanto. Estaba estipulado con la Cámara de la Construcción, un precio razonable, un precio muy fino. Vos le dabas la plata al intendente. Si le costaba más caro, la plata la tenía que poner el Municipio. Si le costaba más barato, pedía permiso para hacer más metros de agua y cloaca. Cuando se empezó a complicar la situación económica por la inflación, al no tener determinación, algunos Municipios no pudieron terminar las obras. Pero, después se hicieron obras en todas las provincias. Es decir, vos recorrías la Argentina e ibas a ver un cartel de Enohsa con obras, y eso se terminó. Y eso es un grave problema, porque el crecimiento poblacional de Argentina tiene que ir acompañado. La pobreza, cuando se mide el Indec… la pobreza, que mide a través de la canasta básica total, que cualquiera persona… hoy están todos por debajo de la línea pobreza, los empleados públicos, los de la UOM, los del Centro de Empleado de Comercio, porque cobran menos de 1.500.000 pesos. Pero, la pobreza estructural se calcula con el servicio de agua, de redes eléctricas y de cloaca. No se ha hecho un metro de agua y cloaca en la Argentina. Entonces, ese es el gran problema. Es decir, tiran un manto de sospecha para cerrar un organismo exclusivamente para que esos fondos sabemos que se fugan. Cuando cargamos combustibles pagamos el impuesto al gasoil. Antes venía eso en plata para obras para Vialidad. Hoy seguimos pagando el impuesto al gasoil y el gobierno de Javier Milei y Caputo con sus amigos ponen esos fondos en garantía por las Letras que van renovando y es plata que se va perdiendo.

-Pero, no ha de ser fácil gobernar hoy por hoy en municipios de la provincia, entendemos por el no envío de partidas del propio gobierno.

-A mí me tocó asumir en Concordia en 2015 con la inundación más grande de la historia y con (Mauricio) Macri, presidente. Y me acuerdo que mi padre me dijo…

-Es la segunda vez que referencia algo con “lo más grande de la historia” …

-No, no. La (inundación) más grande de la historia después de la construcción de la represa (de Salto Grande). Vengo a contar acá las ganadas, las pérdidas están ustedes para contarlas… Pero, es verdad… me tocó asumir y me acuerdo que mi padre, que tuvo experiencia -8 años intendente-, me dijo: no te desesperes por hacer obras públicas, no te desesperes por poner funcionarios, porque el peso que gastes de más hoy te va a faltar después. Eso mismo le dije a Azcué cuando ganó Milei y le tocó asumir. Le dije que no quiera seguir con el plan de obras públicas, que no quiera seguir.. ¿por qué? … Porque sabía que el gobierno, que la política de Milei con la motosierra, era obvio que iba a bajar la coparticipación.

- ¿Y le hizo caso Azcué?

-No, no. En ese sentido, no. Por eso hoy, ustedes miran la Municipalidad de Concordia yo la entregué, los sueldos eran el 50% del presupuesto y hoy está casi en el 60%. Es decir, se le está yendo en el nombramiento de los funcionarios. Cuando arranqué con Macri presidente, usé el 50% de los funcionarios de planta, empleados de planta, que los ponía de funcionarios para no gastar un sueldo de funcionario político. Creo que, como arrancó tarde con ese ajuste, terminó haciendo y cometiendo errores, echando gente que entró por concurso a la Municipalidad. La viceintendenta de Azcué (Magdalena Reta de Urquiza), era la presidenta del jurado, participaba en el Jurado de Concurso para los ingresos a la Municipalidad. Frigerio anuncia ahora con bombo y platillo que van a entrar por concurso a la administración pública provincial. Todos los empleados que entraron a la planta permanente en mi gestión, lo hicieron por concurso. Y cuando recibí la Municipalidad, había 2.000 empleados y la entregué con 2.000 empleados de planta permanente. Se puede ver en los aportes a la Caja de Jubilaciones.

-Con Frigerio ya no tiene ningún tipo de diálogo. ¿Cómo evalúa su gestión en estos dos años y medio?

-Con Frigerio tuve muy buena relación cuando era intendente (y él era ministro del Interior). Y estoy muy agradecido de por vida, porque me pude lucir como intendente con muchas obras, Programa Hábitat, un montón de programas. También los terminamos en tiempo y forma, y él también se pudo lucir como ministro con las obras en Concordia. Los intendentes de Cambiemos lo criticaban y les cuestionaban por qué había tantas obras para Concordia. Y él les decía, porque hay un equipo eficiente, porque ejecutan las obras, porque las terminan y no vienen a pedirme ATN para terminarlas, como me pasa con ustedes.

- ¿Y qué pasó? Se rompió la relación cuando él llega a gobernador.

-No es que se rompe la relación. Cuando hablábamos de la provincia de Entre Ríos… hoy lo hablaba con Julio Solana, que estuve dos horas reunido en la mañana, porque siempre soñamos con Julio con un proyecto de provincia.

-La vieja fórmula de la Lista 100.

-Había un proyecto de provincia, como lo tuvo Enrique Tomás Cresto. Montiel tuvo un proyecto de provincia, y le tocó esa pelea con la Nación y no lo pudo desarrollar. Pero, había un proyecto de provincia con respecto a lo que era Vialidad, lo que era el Iafas, lo que era Educación, lo que era la política productiva, la cadena de valor…

-No terminó de responder por qué se rompió la relación con Frigerio…

-Porque creo que de las cosas que había que transformar en la provincia no tocó nada, no cambió absolutamente nada. Mucho ruido para la tribuna, y después las transformaciones que tenía que haber habido en la provincia, no las hubo.

-Es decir, en estos dos años y medio no ha hablado…

-No, sí, sí… Sí, tengo y hablo con todos… tengo una excelente relación con todos los funcionarios…

-Con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso…

-Con Troncoso, con todos hablo. Por gestiones… porque continuamente… hay mucha gente que no sabe que uno es oposición. Hay gente que todavía me sigue pidiendo cuestiones como si yo fuera el intendente. Y les digo que ya no estoy en la intendencia. O con la provincia. Hace pocos días hablé por el problema del transporte en Concordia. El problema de transporte no es como en Paraná donde hay un monopolio. Allá hay 8 cooperativas que tienen las 9 líneas de colectivo, y que le han sacado, no los subsidios al transporte sino le han sacado los subsidios a la gente, al boleto discapacitado, el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y era gratis, y ahora Nación dijo que se hagan cargo las empresas. Y van a fundir a todas las empresas. Y, por supuesto, que hablé con Troncoso, y me derivó con el secretario de Transporte. Pero, no hay ninguna solución al respecto.

- ¿Lo conocía también de antes a Troncoso?

-Sí, sí, lo conocía porque era peronista antes.

La reforma previsional

- ¿Pudo estudiar algo de la reforma previsional? ¿Hay cosas en las que está de acuerdo o le objeta todo al proyecto de Frigerio?

-No.. creo que la metodología… Cuando hablo de la cultura de encuentro, no es una frase vacía. Fui intendente, en los 8 años tuve una excelente relación con el Concejo Deliberante, la Ordenanza por unanimidad, y los concejales de la oposición eran parte de la gestión. Le daba funciones. Frigerio toma la decisión de romper el diálogo absolutamente con toda la oposición y meter a todos en la bolsa; estigmatizar al peronismo. Y, por supuesto, desde ahí ya es difícil dialogar o consensuar. Es muy difícil. Era otro Frigerio cuando era ministro del Interior. Él siempre me decía que nunca pudo estar en la mesa chica de Macri, porque le reprochaban a él que era como filo peronista, o que quería acercar a al gobierno.

-De hecho, Frigerio tuvo muy buena relación con Jorge Busti…

-Busti quería que Frigerio lo enfrente a Urribarri en el 2011. Yo me reuní varias veces con Frigerio. Y recuerdo que Frigerio dijo: no lo voy a enfrentar porque la economía viene creciendo, Cristina va a ser reelecta. No había muerto Néstor, todavía. Y Urribarri va a ser reelecto. Ya él veía, por los números de la economía y por cómo venía el gobierno.

El peronismo y las próximas elecciones

-Con Urribarri condenado, Bordet investigado por lo menos en una causa de corrupción, Edgardo Kueider preso, Bahl y otros dirigentes salpicados por los contratos truchos. A su entender ¿cómo llega el peronismo a las próximas elecciones?

-Creo que el peronismo hoy está en una etapa de reconstrucción, de escuchar, de escuchar mucho. Ustedes le preguntaban a Juanjo (Juan José) Bahillo el otro día si se reunían, por supuesto que continuamente estamos con todos los sectores, hablamos y estamos más para escuchar. No pensábamos que íbamos a tener que salir a la cancha tan pronto, esa es la verdad. Es decir, el peronismo, como en el fútbol, el equipo que pierde… había que esperar al otro campeonato, y parece que hoy uno percibe que la gente ya se dio cuenta de esta degradación que es permanente, que no es una cuestión transitoria para lograr la luz al final del túnel, como decía Macri… o que el esfuerzo de los argentinos… ya se dieron cuenta los argentinos, porque tampoco son estúpidos, de que es una degradación permanente y quieren que el peronismo se reconstruya. Y vamos a salir a recorrer la provincia y vamos a empezar a trabajar fuertemente. Hay diferentes actores. Acá estuvo Adrián Fuertes, estuvo Juanjo Bahillo, Laura Stratta, Guillermo Michel, hay un montón… Marcelo Casaretto… Rosario Romero.

- ¿Usted considera que hay fórmula?

- ¡Por supuesto! Sí, sí. A tal punto que uno de los problemas que tenemos nosotros es el adelantamiento de las elecciones y la eliminación de las PASO. Ahora tenemos el Congreso (partidario).

-Y la posibilidad de reelección del gobernador. Porque aquí ha pasado en los últimos tiempos, que todo gobernador que va por la reelección ha ganado: ganó Urribarri, ganó Bordet.

- ¿(Mario) Moine si hubiera tenido reelección hubiera ganado?

-No.

- ¿Montiel si hubiera tenido reelección hubiera ganado?

-No.

-No siempre tener la reelección te garantiza el triunfo… hay que hacer las cosas bien.

-Usted, como presidente del bloque del PJ, en el segundo mandato de Urribarri, disponía de 79 contratos anuales; era uno de los más beneficiados. ¿Cuánto le preocupa esta causa? ¿Tiene alguna autocrítica que hacer? El peronismo se está de debiendo una autocrítica respecto de cómo manejó el tema de los contratos.

-Cuando Urribarri me convoca y me ofrece ser presidente del bloque, le armo un proyecto de cómo trabajar en la Legislatura. Yo quería copiar el sistema del Congreso de la Nación. El legislador que más trabaja tiene más módulos. ¿Qué significa? Vos trabajás en más comisiones, tenés más módulos, porque si vos estás en la Comisión de Agricultura, en la de Legislación General, tenés que tener más asesores que estén continuamente trabajando para elaborar los proyectos. Después, en la práctica no se pudo plasmar. Yo creo que el sistema ha ido mejorando eso.

-Esos 79 contratos que tenía usted, eran toda gente con función asignada ya sea en Paraná o en Concordia.

-Sí, siempre.

-Porque el detalle de todos los contratos, usted sabe que la mayoría de los contratos eran para agentes que no tenía rol.

-No lo sé. Si había no lo sé.

-No era su caso, dice usted.

-Yo construyo políticamente. Ustedes me das más herramientas para construir, yo las uso para construir. Es decir… en política, nosotros -como sector político- que viene ya de mi abuelo y de mi padre, hacemos política siempre, estemos o no estemos en el poder. Nosotros acá, en Paraná, con la fundación La Delfina, que está trabajando continuamente, trabaja con los medios, con Canal 9, con Canal 11, colaboran con la institución y estamos cerca de la gente. La fundación CONASED (Coordinación de Acciones Solidarias y Educativas) en Concordia… ¡nunca recibimos un aporte del Estado! Pero, siempre construimos políticas, porque no se hace política solamente cuando se está en el poder.

-Pero, le insistimos… usted acaba de justificar que tenía esos 79 contratos con nombre y apellido y funciones asignadas. Pero, usted será consciente que muchos, demasiados quizás, eran contratos en los que había un sistema donde se llevaban la planta.

-Truchos no tenía. No existía.

- Bueno, en su caso… me está remarcando en su caso.

-Nosotros, más herramienta tenemos, más construimos políticamente.

-Lo acaba de decir. Pero, le preguntamos si usted no considera que varios referentes del peronismo deben una explicación respecto de esto.

-Y cada uno tiene que explicar. Yo fui presidente del bloque, todavía tengo el grupo de senadores de WhatsApp acá.

-Y ha pasado mucho tiempo.

-Y ha pasado tiempo, pero tengo el grupo.

- ¿No cambiaron el número, nada?

-Nada, ninguno. Porque, primero que hay una gran relación y me tienen un gran respeto. Y hasta el día de hoy, cuando planteábamos… porque es cierto que cuando yo fui presidente lo fui los 4 años. La legislatura ha ido perdiendo peso a lo largo de la historia… Fue perdiendo peso, y en ese momento, recuerdo que le dije a los legisladores: ninguno va a tener problemas judiciales, los del bloque. No lo tienen. Por supuesto que la causa contrato es una causa que ha generado un ruido enorme por cómo se dio, por las situaciones que se dieron.

-Y porque además desviaron fondos.

-Pero, no fue nuestro caso.

-Quizás no tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, eso es verdad.

-Fui diputado 4 años y estuve presidiendo el bloque. Cuando me fui lo hice con la gente. Es más, nunca dejé a una persona en planta permanente. Ni en diputados, ni en senadores, ni en el Enohsa, ni en la Municipalidad de Concordia.

-Usted hablar por usted, y dice que cada uno tendrá que responder. Pero, acá está clarito. Escribí un libro el año pasado de 300 páginas (“La banda de los contratos”), la Justicia investigó y hay imputados, está claro que había una organización que manejaba dinero de una forma que no estaba bien. O sea, se quedaban con dinero del Estado y la Justicia determinó, o la Fiscalía determinó que hubo 53.000.000 de dólares que se desviaron.

-Bueno, la justicia tiene que actuar, y tiene que investigar.

-Pero lo han hablado entre ustedes… usted lo ha hablado con sus compañeros de bancada en el WhatsApp.

-No. Por ahí me dicen, la verdad que tenías razón.

-No tenemos de que el principal responsable de eso fue Urribarri… Urribarri y sus familiares directos como Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Juan Pablo Aguilera, que eran los que manejaban “la torta”.

-Sí. La verdad, ustedes les preguntan a todos los senadores, (Oscar) Arlettaz, Natalio Gerdau, y cuando se hablaba de las mesas de dinero, a nosotros nos pasaba por el costado a eso. Nunca lo vimos a eso. No es que nosotros miramos y decíamos: che, mirá cómo están robando allá. Si eso hubo…

-Hubo…

-A nosotros nos pasó por el costado. La provincia de Entre Ríos tiene un sistema judicial acusatorio. Nosotros veníamos de un sistema inquisitivo que traíamos de España, que era de la Inquisición, y (ahora) tenemos un sistema acusatorio, un Ministerio Público Fiscal que acusa. Entonces, la causa queda muchas veces, el Ministerio Público es el que acusa, pero la Justicia Penal después es la que decide… el juez de Garantía. Por eso ustedes hablaban recién de la causa de Bordet. La causa de Bordet es una causa que se presenta un ciudadano.

-La de enriquecimiento ilícito.

Sí… No tengo duda que el fiscal que empieza la causa le dice a ese ciudadano, preséntate… preséntate estas tres letras que yo me ocupo de que la causa avance. Y le arman la causa.

- ¡Que el fiscal habló con el denunciante! Eso dice usted.

- ¡No tengo duda! Por quién es el denunciante. No tengo duda que fue así. Y ahí arranca la causa.

- ¿Usted no considera que fue desde un sector político que, en todo caso, alentó al denunciante? ¿Usted considera que fue el fiscal?

-Yo creo que fue fiscal, ni siquiera fue el sector político. Ni siquiera, diría, Frigerio tuvo algo que ver.

- ¿Lo van a llamar a declarar?

- ¿A quién?

-A usted.

-No, no. Yo deduzco por el denunciante. Deduzco que el denunciante, que es una persona que tiene una animosidad manifiesta contra el peronismo, que escribe en las redes continuamente todo, presenta dos renglones y le fiscal arranca. Pero, bueno, va a ser -por eso digo- una cosa es el Ministerio Público Fiscal que lleva la acusación adelante, y después la Justicia Penal es la que va a determinar, y Bordet va a tener que presentar las pruebas y defenderse, como nos pasa a todos. Yo también tengo…

-Y en el caso contratos lo van a citar… va a tener que declarar como expresidente…

-Obviamente, sí

-No estamos hablando de imputación…

-Nosotros tenemos… cuando se manejan dineros públicos hay que dar explicaciones.

- ¿Piensa candidatearse en algún momento para intentar ir por la gobernación? ¿O lo deja para más adelante?

-No, nunca intenté por la gobernación.

-En aquella fórmula…

-En aquella fórmula fue un arreglo político, más que nada, mi padre quería ser gobernador. Solanas también. MI padre quería ser candidato y llevar a Raúl Solanas de vice. Y Julio dice: no, voy yo y va Enrique y así fue. Se construyó así. Fue una decisión política para enfrentarlo a Urribarri. Fue un proyecto, y por supuesto que fue la mayor de la satisfacción de haberlo conocido a Julio Solanas, porque creo que es uno de los políticos, y fue una lástima que no haya podido llegar a ser gobernador de la provincia, porque es un político con muchísimos valores.

-Le insistimos: ¿es una materia pendiente para usted o no lo considera?

-Yo soy un soldado del peronismo. Estoy en la trinchera.

-Eso lo dicen todos. Pero, le gustaría ser como su abuelo…

- Sí, yo quiero ser gobernador de Entre Ríos.

- ¿Pero no tiene apuros?

-Creo que en política no es lo que se quiere, es lo que se puede. Pero, me preparé muchísimo. Recorrí la provincia de Entre Ríos cuando tenía 16 años, cuando corría campeonatos entrerrianos y fui campeón entrerriano de duatlón y triatlón. Pero, después la recorrí con la Lista 100, como candidato a vicegobernador. La recorrí como presidente de la Asociación de Atletismo. La recorrí con el Enohsa en varias oportunidades, y conozco la provincia de Entre Ríos y sé lo que hay que hacer para transformar esta provincia. Cosa que nadie ha hecho en el sentido que desde el ´83 a la fecha se fue generando, no en los cargos más importantes, sino en los mandos medios de la administración pública provincial, un status quo que nadie lo rompe. Y eso es lo que ha degradado a la provincia de Entre Ríos a lo largo de los años. Y eso es lo que Frigerio no está combatiendo. Creo que es fundamental empezar a trabajar en un proyecto que realmente transforme a la provincia de Entre Ríos. Es la provincia mejor distribuida de la Argentina, con una gran riqueza. Nos han estafado con Salto Grande, y no hay nadie que haya conseguido absolutamente nada con Santo Grande. Desde Busti, que consiguió lo que son los Fondos para la Cafesg (Comisión Administradora Para El Fondo Especial de Salto Grande) y la creación de la Cafesg, que terminó ahora la Cafesg haciendo cualquier cosa. Ahí van a gastar 4.000 mil millones de la Cafesg para terminar el hospital de Gualeguaychú. Es decir, la Cafesg no se creó para eso. La Cafesg se creó para el desarrollo de la Región Salto Grande, no para estar arreglando escuela como la están haciendo hoy. Y eso es mediocridad.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 3 de junio de 2026