Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán

El presidente Javier Milei designó este domingo a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció día atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la interna en el Gobierno.

El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo, viene de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión se anunció tan solo unas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos a Mauricio Macri, quien se retiró del lugar sin haber llegado, al menos hasta ese momento, a un acuerdo para la segunda etapa de la gestión.

“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, la decisión se consensuó durante una reunión que se llevó adelante por la mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y su asesor, Santiago Caputo.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones, Diego Santilli”, destacó Caputo.

Según revelaron en el entorno del diputado, fue Milei el que lo llamó este mismo domingo por la tarde para ofrecerle el cargo. “El Colo”, que estaba volviendo de ver correr a su hijo en el TC Pista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, aceptó, publicó el portal de Infobae.

Para un sector del PRO, esta “es una clara señal de amplitud” por parte del oficialismo y destacaron que Santilli “tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, menos con el bonaerense, Axel Kicillof, “al que enfrentó en tres elecciones y le ganó en dos”.

“Construyó una gran relación con Karina, primero, y con el Presidente, después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, remarcaron.

De esta manera, continúa la expectativa por el rol que ocupará entonces el asesor presidencial, quien hasta que se conoció esta medida, se especulaba con que iba a ser el encargado de las relaciones con las provincias, los diputados y los senadores, destacó el portal de Infobae.

“Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”, anunció el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Quien va a asumir la banca que le correspondía al dirigente del PRO el 10 diciembre, entonces, será Rubén Torres, un hombre cercano a Sebastián Pareja y a Pablo López, el coordinador de La Libertad Avanza en Ezeiza.

La salida de Catalán del Gobierno se dio el viernes por la noche, cuando el ahora ex funcionario, también a través de las redes sociales, le comunicó a Milei que presentaba la renuncia.

Catalán renunció el viernes por la noche

“Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, comentó.

Poco antes, había hecho lo mismo Francos, en medio de la interna en el Gobierno y de los múltiples rumores sobre su futuro, y cuando el Presidente estaba cenando en la Quinta de Olivos con Macri.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, comenzó diciendo el saliente jefe de Gabinete.

En su texto de despedida, le agradeció al líder libertario “profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, señaló.

Y cerró: “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”.

Esta medida se enmarca en un contexto en el que, tal como anticipó este medio, podía llegar a haber una decisión por parte de Milei para ampliar el Gabinete y sumar a dirigentes del PRO, como es Santilli, pero también Guillermo Montenegro o Cristian Ritondo, los nombres que circulan en Casa Rosada, ¿será parte de un acuerdo de partidos? ¿O serán arreglos personales, como ocurrió en su momento con Patricia Bullrich?