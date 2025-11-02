Patronato empató y Peñarol recortó en la Copa de la Liga

Este domingo hubo actividad en el marco de la 12ª fecha de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Entre los equipos que saltaron a la cancha estuvo Patronato, el líder, que visitó a San Benito. Quedaron pendientes dos partidos en esta jornada que tuvo inactivo a Universitario debido a que quedó libre.

Sanbe, penúltimo de la tabla, logró una igualdad con el Patrón jugando como local. Fue 0-0 el resultado final que le permitió al conjunto sanbenitense llegar a los nueve puntos, con los que permanece en la penúltima posición. Patronato, por su parte, sigue como líder con 29 puntos, pero permitió el recorte de sus perseguidores.

Uno de los que aprovechó es Peñarol, que derrotó a Camioneros por 2-0 con los goles de Nahuel Saturno y Valentín Narváez en el estadio Aníbal Giusti. Con su victoria en el barrio Pirola, Peñarol alcanzó los 22 puntos y se mantiene como escolta del Patrón.

El tercero es Don Bosco, que como visitante en el Pucará Ortellao venció a Oro Verde por un contundente 3-0. Con la victoria, el Salesiano llegó a 21 unidades y se mantiene en la lucha por los puestos de arriba. Oro Verde, por su parte, quedó octavo con 16 unidades.

Cuarto aparece Neuquen, que empató 1-1 con Argentino Juniors. El Pingüino llegó a los 17 puntos; mientras que el equipo de Avenida Zanni, que fue local en este encuentro, ahora suma 12 unidades.

El duelo restante fue entre dos equipos que están en la parte baja de la tabla. Palermo recibió a Los Toritos de Chiclana y lo venció por 6-2 para alejarse del fondo de la tabla. Ahora el Sangre y Luto tiene 12 puntos y dejó penúltimo a San Benito. Los Toritos, por su parte, sigue en el último lugar con una unidad.

La fecha continuará este lunes a partir de las 16, cuando Belgrano reciba a Atlético Paraná, que este domingo perdió en su debut en el Torneo Federal Regional Amateur ante Atlético María Grande por 2-1.

Fixture | Torneo Clausura | Copa de la Liga | Fecha 12

-Domingo 2/11:

San Benito 0-0 Patronato.

Peñarol 2-0 Camioneros.

Oro Verde 0-3 Don Bosco.

Argentino Juniors 1-1 Neuquen.

Palermo 6-2 Los Toritos.



-Lunes 3/11 | Desde las 16:

Belgrano - Atlético Paraná.



-Miércoles 5/11 | Desde las 16:

Sportivo Urquiza - Instituto.



Libre: Universitario.



Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Patronato: 29 puntos.

2°) Peñarol: 22.

3°) Don Bosco: 21.

4°) Neuquen: 17.

5°) Sportivo Urquiza: 16*.

6°) Atlético Paraná: 16*.

7°) Instituto: 16*.

8°) Oro Verde: 16.

9°) Camioneros: 12.

10°) Universitario: 12.

11°) Palermo: 12.

12°) Argentino Juniors: 12.

13°) Belgrano: 11*.

14°) San Benito: 9.

15°) Los Toritos: 1.

*Todavía deben su partido de la fecha 12.