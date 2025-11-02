El clásico cuyano, clave por el descenso, finalizó con empate

En el marco de la acción correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, este domingo hubo un partido clave en la lucha por la permanencia. Godoy Cruz recibió a San Martín de San Juan en el estadio Feliciano Gambarte. El árbitro del encuentro fue Andrés Gariano, acompañado por Pablo Dóvalo en el VAR.

La primera chance de riesgo del partido fue para el anfitrión. Fue con un tiro libre desde el costado izquierdo de la cancha impulsado por la derecha de Santino Andino. El centro del atacante llegó a la cabeza de Maximiliano González que, aunque llegó a rozar la pelota, no le dio dirección hacia el arco: se fue por el costado izquierdo.

San Martín respondió con un mal saque de Franco Petroli que Nicolás Watson interceptó con un pase hacia adelante. Cuando la pelota volvió al pie del mediocampista, decidió jugar hacia la izquierda para Horacio Tijanovich. Dentro del área, el entrerriano decidió mal y dejó la pelota servida en manos del arquero del Tomba.

San Martín siguió buscando y tuvo la segunda chance poco después. Fue luego de un tiro de esquina desde la izquierda en el que la pelota rebotó en dos jugadores del Tomba y le quedó a Tomás Fernández, que envió un centro de espaldas al área chica para la llegada de Tomás Lecanda. El defensor cabeceó con destino de gol, pero una enorme estirada de Petroli hacia su costado izquierdo le permitió despejar lo que era gol para el Verdinegro.

Antes del final del primer tiempo llegó el gol para los mendocinos. Fue luego de un avance por izquierda de Andino que controló y habilitó la carrera de Juan Morán por la izquierda. El centro pinchado al área del lateral fue directo hacia la cabeza de Agustín Auzmendi, que cabeceó contra el poste izquierdo y metió el 1-0. Sin embargo, toda la jugada se anuló por la posición adelantada de Andino en el origen.

En el segundo tiempo, San Martín tuvo la primera llegada clara con una enorme jugada personal de Ignacio Maestro Puch. El atacante avanzó por el costado izquierdo y luego de superar las marcas de Federico Rasmussen y Mateo Mendoza intentó una vaselina ante Petroli, que adivinó la intención y la contuvo en dos tiempos.

Ya llegando al final del partido, luego de muchos minutos de presión en los que no consiguió romper a la defensa rival, Godoy Cruz tuvo una chance clarísima. Fue tras un pase de Guillermo Fernández para el pique en soledad de Facundo Altamira. El atacante se barrió e intentó una definición casi sin ángulo que le salió con dirección al arco. El potente remate encontró una gran atajada de Matías Borgogno, que despejó al tiro de esquina. Fue empate 0-0.

Con la igualdad, el Tomba llegó a 11 puntos y está último en la Zona B junto a Platense, sobre el que tiene mejor diferencia de gol, pero también cuenta con un partido más. San Martín, por su parte, suma 18 puntos y está séptimo, en puestos de clasificación a la próxima fase.

La preocupación de ambos pasa por la tabla anual. Godoy Cruz quedó en la 28ª colocación con 28 unidades, un punto más que San Martín, que comparte el último puesto con Aldosivi y en este momento perdería la categoría debido a que también está en esa posición en la tabla de los promedios.

En la próxima fecha los mendocinos deberán visitar a Atlético Tucumán el domingo 9, desde las 21.30; mientras que a San Martín le tocará recibir a Lanús un día antes, en el mismo horario.

-SÍNTESIS-

Godoy Cruz 0-0 San Martín.



Formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Agustín Valverde, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Vicente Poggi, Maximiliano González; Agustín Auzmendi, Facundo Altamira, Santino Andino; Daniel Barrea.

DT: Omar Asad.



San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Cambios:

24’ST: ingresó Guillermo Fernández por Daniel Barrea (GOD).

27’ST: ingresó Santiago Salle por Tomás Fernández (SMA).

32’ST: ingresó Santiago Martínez por Agustín Valverde (GOD).

37’ST: ingresó Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SMA).

44’ST: ingresó Matías Orihuela por Lucas Diarte (SMA).

45’ST: ingresó Luca Martínez Dupuy por Maximiliano González (GOD).

45’ST: ingresó Misael Sosa por Facundo Altamira (GOD).



Amonestados:

23’PT: Tomás Lecanda (SMA).

6’ST: Matías Borgogno (SMA).

20’ST: Facundo Altamira (GOD).

30’ST: Guillermo Fernández (GOD).

48’ST: Ayrton Portillo (SMA).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Pablo Dóvalo.



Estadio: Feliciano Gambarte.

Video: Liga Profesional.