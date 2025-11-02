Agustín Canapino ganó la carrera del TC en Paraná

Canapino (centro) se quedó con una victoria absoluta en Paraná, la quinta de su temporada.

Este domingo hubo actividad a lo grande en el Autódromo Ciudad de Paraná. Durante mañana y mediodía se disputaron las series y la final de la 13ª fecha de la temporada del Turismo Carretera. Fue en el marco de la tercera fecha de la Copa de Oro, que define al campeón del 2025.

En primer turno llegaron las series. La primera batería no dejó espacio para las dudas, ya que Agustín Canapino se impuso con un tiempo de siete minutos, cuatro segundos y 313 milésimas, seguido (de lejos) por Matías Rossi y Facundo Chapur.

En la segunda serie el ganador fue Marcos Landa, pero luego de una revisión de la largada por parte de los comisarios deportivos, decidieron sancionarlo. El piloto vencedor acabó en la tercera posición, mientras que declararon como ganador a Agustín Martínez, que completó los cinco giros en siete minutos, nueve segundos y 185 milésimas. El segundo fue Juan Ebarlín. En esta serie, Nicolás Bonelli terminó octavo.

Pero esa no fue la serie más polémica. En la largada de la tercera batería, una lucha mano a mano entre Mariano Werner y Julián Santero terminó con el mendocino intentando pasar al paranaense en la curva.

Ese intento se vio frustrado por una maniobra del paranaense, que cerró el paso. Esta situación provocó que Santero sufriera un trompo y el posterior impacto frontal de Otto Fritzler. Esto lo dejó fuera de competencia. El ganador de la serie (sin sanción) fue Werner, luego de nueve minutos, un segundo y 999 milésimas. Lo siguieron José Urcera y Christian Ledesma.

De esta forma, el orden de partida fue Canapino - Martínez - Werner - Rossi. Y así se mantuvieron hasta el final de la carrera. Pese a los constantes relanzamientos provocados por los abandonos y accidentes de otros pilotos -incluso se incendió el auto de Marcos Quijada-, siempre prevaleció ese orden.

Martínez atacó a Canapino sin éxito y Rossi pudo intentarlo solo una vez contra Werner, que siempre estuvo más sólido. El piloto de Chevrolet ganó después de 41 minutos, 33 segundos y 26 milésimas, seguido de Martínez y Werner a un segundo y 151 milésimas y un segundo y 950 milésimas, respectivamente. Bonelli abandonó en la tercera vuelta.

En la Copa de Oro el líder absoluto es Canapino con cinco victorias y 155 puntos, seguido por Santiago Mangoni con 103,5 y Julián Santero con 85,5. Werner se ubica en la séptima colocación con 68 unidades. Martínez, por su parte, tiene 235,5 puntos y está a 9,5 de Urcera (245), último en ingresar como uno de los tres pilotos de último minuto.

La próxima final de la temporada será el fin de semana del 16 de noviembre en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 13 (en Paraná)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 41’33”26/1000.

2°) Agustín Martínez (Ford): a 1”151/1000.

3°) Mariano Werner (Ford): a 1”950/1000.

4°) Matías Rossi (Toyota): a 4”832/1000.

5°) Juan Ebarlín (Chevrolet): a 12”339/1000.

---

45°) Nicolás Bonelli (Ford): a 22 vueltas.



Campeonato | Turismo Carretera

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 155 puntos.

2°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 103,5.

3°) Julián Santero (Ford): 85,5.

4°) Mauricio Lambiris (Ford): 74,5.

5°) Germán Todino (Ford): 73.

---

7°) Mariano Werner (Ford): 68.