Central Entrerriano se estrenó con victoria en la Liga Argentina

Este domingo comenzó el recorrido de Central Entrerriano de Gualeguaychú en la Liga Argentina de Básquet. En el marco de la Conferencia Sur recibió a Deportivo Viedma en el estadio José María Bértora, en un encuentro que contó con el arbitraje de Silvio Guzmán y Matías Sotelo.

El Rojinegro tuvo un rival que fue un duro escollo y no le permitió ni un momento de relajación en todo el partido. Pese a eso, el equipo anfitrión ganó tres de los cuatro cuartos para acabar imponiéndose por 84-81.

A raíz de las victorias por 21-20 y 18-16 en los primeros dos cuartos, el equipo del sur entrerriano se retiró en ganancia por tres puntos al descanso largo: 39-36. En el tercer cuarto volvió a imponerse por 24-21 para entrar al último tramo ganando por 63-57, pero Viedma reaccionó y achicó la distancia a tres unidades en el final. El parcial final fue 24-21 para el visitante, pero el ganador fue Central Entrerriano por 84-81.

En la victoria hubo un gran aporte de Nicolás Reynoso, autor de 26 puntos, seguido de cerca por Aquiles Montani Wortzel, que aportó 21 tantos. En la visita, por su parte, Nicolás Paletta y Luciano Cáceres Comelli fueron los principales anotadores con 17 puntos cada uno.

El próximo partido de Central Entrerriano será el jueves 6 de noviembre, desde las 21, ante Racing de Avellaneda. Ese encuentro será nuevamente en el estadio José María Bértora.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 84-81 Deportivo Viedma.



Parciales: 21-20 // 39-36 (18-16) // 63-57 (24-21) // 84-81 (21-24)



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (84)

*Lautaro Pividori (x): 3pts, 7rbs, 7as, 1per.

*Aquiles Montani Wortzel: 21pts, 3rbs, 1as, 2rec, 2per.

*Johu Castillo Borja: 12pts, 4rbs, 1per, 1ta.

*Mario Ghersetti: 8pts, 9rbs, 3as, 4per.

*Justo Catalín: 1rb, 1as, 1rec, 2per.

Cristian Pérez: 10pts, 3rbs, 5as, 2rec, 2per.

Marcos Panozzo: 2pts.

Juan Siboldi: 2pts, 1rb, 1as.

Nicolás Reynoso: 26pts, 5rbs, 4as, 1rec, 1per, 1ta.

Benjamín Lado: ---.

DT: Martín Pascal.



DEPORTIVO VIEDMA (81)

*Amen Cheeseman: 7pts, 7rbs, 1as, 4per.

*Nicolás Paletta: 17pts, 2rbs, 4as, 2rec.

*Lisandro Fernández: 11pts, 4rbs, 3rec, 1per.

*Luciano Cáceres Comelli: 17pts, 4rbs, 5as, 2rec, 1per.

*Keiver Marcano Longa: 5pts, 5rbs, 1rec, 2per.

Joaquín Petre: 4pts, 3rbs, 2as, 1per.

Lucas González: 9pts, 7rbs, 3as, 2per.

Bernardo Ossela: 8pts, 3rbs, 1as, 1rec.

Nicolás Lengyel: ---.

Alfredo Ventura: 3pts, 1rb, 1per.

DT: Guillermo Bogliacino.



*Inicialistas.



(x): Excluidos.



Árbitros: Silvio Guzmán - Matías Sotelo.



Estadio: José María Bértora.