La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa una nueva propuesta itinerante y federal

Se trata de la exposición Vexilología de Entre Ríos, que difunde la identidad y diversidad de la provincia a través de sus símbolos. La apertura fue en el Salón de Exposiciones de la Delegación Argentina Salto Grande, en Concordia, y se enmarca en los 10 años del Museo Casa de Gobierno, aniversario que se cumplirá en 2026.

Esta exposición nace del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Delegación Argentina Salto Grande, y tiene como objetivo poner en relieve la historia y cultura de las localidades entrerrianas. A través de sus banderas, se destacan los valores, la historia y los símbolos identitarios de cada pueblo. La muestra incluye 14 banderas representativas de las ciudades cabeceras que forman parte de los 17 departamentos entrerrianos.

Con esta inauguración, la muestra comienza el recorrido por distintos puntos de la provincia, acercando la historia y los símbolos de Entre Ríos a nuevos públicos.

Para agendar

Contactos con Museo Casa de Gobierno

Teléfono: (0343) 443-1781

museocasadegobierno@gmail.com

Dirección: México y Córdoba - Paraná - Entre Ríos