Volcó el acoplado de un camión en la Ruta Nacional 18

El vuelco del acoplado del camión se produjo en el kilómetro 167 de la Ruta Nacional N° 18.

En horas de la mañana de este domingo, personal policial de la Comisaría de Villa Clara intervino en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 167 de la Ruta Nacional N° 18.

Por causas que se tratan de establecer, un camión que circulaba en sentido Este-Oeste, transportando una carga de arroz, perdió la estabilidad y el acoplado terminó volcado sobre la calzada.

Afortunadamente, el conductor —un hombre de 44 años, oriundo de San Salvador—resultó ileso.

Debido al hecho, la mano de circulación hacia Villaguay permaneció momentáneamente cortada, con desvío del tránsito por la banquina mientras se trabajó en la liberación de la ruta.

En el lugar prestaron colaboración unidades móviles policiales y personal de la jurisdicción de la Comisaría de Villa Clara y Jubileo.