Continúa el Cineclub del IAAER y se rendirá tributo a un realizador entrerriano

La programación del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continuará este martes 4, a las 20, con This is Spinal Tap (1984), de Rob Reiner (USA, 82’). Será en Matorras 861, Paraná, con entrada libre y gratuita. El Cineclub pasará a llamarse Noble en homenaje a un pionero del hacer audiovisual en la provincia.

En esta nueva cartelera del Iaaer, el humor es el tema central. Comenzó la semana pasada con el film "12:08 al este de Bucarest", del director Corneliu Porumboiu (Rumania). Y este martes la propuesta será "This is Spinal Tap", una película estadounidense de 1984, de Rob Reiner. Está rodada como un falso documental, acerca de una banda de heavy metal creada por él mismo y los actores del reparto. Ocupa el puesto 48 de las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire. A raíz del rotundo éxito conseguido por la cinta, el grupo llegó a sacar discos posteriormente, haciendo incluso giras de presentación de los mismos.

Homenaje a Rubén Noble

El Ciclo de Cineclub, propuesto por este organismo de la Secretaría de Cultura, a partir de ahora será un homenaje a un realizador audiovisual pionero en el documental, la televisión y los noticiarios para cine en la provincia, desde comienzos de los años 60. Fue camarógrafo y editor de Entre Ríos Hoy, el primer semanario periodístico entrerriano para televisión regional; también filmó en Sucesos Argentinos, el Noticiario Panamericano y otros que producía el reconocido documentalista santafesino Luis Trossero. Rubén Noble, manejando las cámaras de TV Color, fue uno de los artífices de este oficio en el primer Canal 9, de Paraná, allá por los comienzos de la década del 80. Fue concejal de la ciudad de Paraná, realizó periodismo radial y se le reconoce haber salvado de la destrucción numeroso contenido fotográfico del gabinete de prensa del gobierno provincial, en las etapas de las últimas dictaduras que vivió el país. Desde el 20 de abril de 2017, la Sala del Iaaer lleva su nombre.

La programación continuará el próximo martes 11, a las 20 con el film "Los guantes mágicos" (2003), del director Martín Rejtman (Argentina, 90´).