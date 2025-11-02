Central Entrerriano pone primera: recibe a Deportivo Viedma

Este domingo se pondrá en marcha la actividad para los equipos entrerrianos en la Liga Argentina de Básquet. El primero en saltar al campo de juego será Central Entrerriano, que recibirá a Deportivo Viedma en el marco de su estreno en la segunda divisional del básquet nacional.

El Rojinegro, reciente campeón de la Liga Federal y ascendido a esta categoría, tendrá la conducción técnica de Martín Pascal e intentará comenzar con el pie derecho. El partido se jugará en el estadio José María Bértora y contará con el arbitraje de Silvio Guzmán y Matías Sotelo a partir de las 21.

Para el conjunto entrerriano será clave obtener el triunfo pensando en el futuro, cuando tenga que jugar sus primeros partidos fuera de casa. No debe olvidarse que pese a tratarse de un reciente campeón en la tercera división, estos serán sus primeros encuentros en el retorno a la categoría.

El plantel con el que el Rojinegro afrontará este torneo cuenta con jugadores destacados como Johu Castillo, Justo Catalín, Aquiles Montani, Nicolás Reinoso, Marcos Panozzo, Cristian Pérez, Juan Siboldi y Lautaro Pividori. Algunos tienen experiencia en la categoría, otros fueron parte del ascenso del equipo.

En frente habrá un plantel competitivo. Los dirigidos por Guillermo Bogliacino intentarán ser protagonistas del torneo con un plantel que cuenta con: Joaquín Perte, Luciano Cáceres, Lisandro Fernández, Bernardo Ossela, Keiver Marcano, Amen Cheeseman, Lucas González, Nicolás Paletta, Valentín Lengyel y Elías Tegros.

Más debuts

Los equipos entrerrianos continuarán debutando a lo largo de la semana. El siguiente en hacerlo será La Unión de Colón, que recibirá a Deportivo Viedma este lunes desde las 21.30. Rocamora, por su parte, se estrenará ante este mismo rival el miércoles 5, también jugando en su casa.