La paranaense Silvia Dalotto disertó sobre “valores olímpicos” en la apertura de los JADAR

La paranaense Silvia Beatríz Dalotto-Marcó participó este martes del comienzo de los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (JADAR) que se disputan en Rosario. Más precisamente en el Club Atlético Provincial, la exnadadora disertó en la apertura del Congreso del deporte olímpico y paralímpico sobre “Educación física y valores olímpicos: un camino hacia los Juegos Odesur”.

Dalotto-Marcó, integrante del Comité Olímpico Argentino (COA), brindó la charla con la participación especial de Rocío Sánchez Moccia, ex jugadora de hockey y de Las Leonas, abanderada de la delegación argentina en la apertura de París 2024. La cita se extendió por poco más de dos horas y fue imperdible para todos los actores que concurrieron de manera masiva a esta prestigiosa mesa.

Sin dudas, la combinación de experiencias olímpicas y la discusión sobre gestión y liderazgo fue clave para tener una mirada estratégica de cara a los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Silvia Dalotto-Marcó brindó un claro pantallazo a nivel local y global de lo que significan y representan los Juegos Olímpicos como los locales. La ex nadadora detalló con practicidad un marco histórico como actual del deporte.

En la misma sintonía, y con su espontaneidad como cruce de diálogo con los presentes, la ex Leona Rocío Sánchez Moccia exteriorizó su diversas experiencias como además brindó otros jugosos conceptos como anécdotas.

Cabe destacar que el congreso se extenderá durante hasta el sábado con jornadas intensas mediante exposiciones a cargo de figuras de renombre.

Lo que viene

Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el segundo ciclo de charlas en Provincial. El eje será “Educar en valores a través del Deporte”, vía Silvia Beatriz Dalotto-Marcó como principal oradora.

En tanto, la ex judoca y campeona olímpica Paula Pareto ofrecerá su visión fortaleciendo el vínculo entre deporte y formación de valores.

Jueves 11

El liderazgo y la gestión en el deporte serán protagonistas, con la presencia de Carlos Alberto Marino del COA y Sebastián Crismanich, campeón olímpico de taekwondo, quienes compartirán sus experiencias y desafíos.

Viernes 12

Se profundizará en “Modelo de calidad para el desarrollo integrado del Deporte y la Educación física”, con Nadia Podoroska, tenista olímpica y rosarina, aportando su visión de la alta competencia en el contexto local.

Sábado 13

La jornada culminará con un variado panel dedicado a la gestión y los desafíos de las organizaciones deportivas.

Texto y foto: Prensa JADAR