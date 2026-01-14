Paraná: continúa la vacunación contra el sarampión en los barrios

La Secretaría de Salud de Paraná inmunizó a trabajadores municipales y desde la semana pasada recorre los barrios de la ciudad controlando el carnet de vacunación de los vecinos y colocando, de manera gratuita y obligatoria, la vacuna contra el sarampión, informó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

Al respecto, la funcionaria remarcó que “la única forma efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación, que es segura, gratuita y obligatoria en el calendario nacional, administrada en dos dosis (generalmente a los 12 meses y a los cinco años). Además, mantener buenos hábitos de higiene, ventilar ambientes y aislar a los enfermos son medidas complementarias”.

El operativo “comenzó en el barrio Los Berros, continuó en los barrios San Martín, Paraná V y este miércoles estuvimos en Las Piedras”, explicó la directora de salud comunitaria, Olga Castañeda, quien confirmó que el viernes se vacunará en Villa Mabel en calle Miguel Cané y Baigorria, desde las 9.

En ese marco, recordó que la Municipalidad adhiere al plan de vacunación del calendario oficial, ya que las vacunas son estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se colocan con el tiempo oportuno.

La presidenta de la comisión vecinal Barrio Las Piedras, Ester Zaragoza, dijo que “es muy importante que se realicen estos controles porque permite controlar y acompañar la salud de los chicos que vienen al comedor, al que están asistiendo 120 gurises y que estén todos vacunados es la mejor manera de prevenir”.

En ese marco, indicó: “Es un orgullo poder recibir al equipo de Salud de la Municipalidad y que ellos vengan a nuestro barrio para cuidar la salud de toda la gente y de los abuelos”.