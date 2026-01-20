Colón: pasaron a planta permanente a 81 empleados municipales

La Municipalidad de Colón concretó 81 pases a planta permanente para trabajadores y trabajadoras municipales, una medida que fortalece la estabilidad laboral y reconoce el esfuerzo sostenido del personal en el servicio a la comunidad.

El intendente José Luis Walser, hizo entrega personalmente de algunos de los decretos de pase a planta y compartió la noticia destacando la importancia de este avance esperado por muchas familias colonenses, reafirmando el compromiso de la gestión con el trabajo y la transformación de la ciudad.

En el marco de la entrega, el Intendente realizó la entrega personal de algunos decretos, en un gesto simbólico de reconocimiento a los empleados alcanzados por esta etapa de regularización y fortalecimiento de la planta municipal.

Un paso importante para la estabilidad laboral

El pase a planta permanente constituye un derecho laboral clave, que garantiza estabilidad y previsibilidad para quienes desempeñan tareas esenciales en distintas áreas del Municipio. Con esta medida, la Municipalidad da respuesta a una demanda histórica y refuerza el valor del trabajo como eje de la gestión.

Además de representar un reconocimiento institucional, la decisión impacta directamente en la tranquilidad de los hogares, al permitir proyectar con mayor seguridad el futuro de las familias. Reconocemos el esfuerzo y renovamos el compromiso de seguir trabajando por nuestra ciudad", agregó Walser.

Reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la ciudad

Desde la Municipalidad se remarcó que estos pases son también una forma de valorar la dedicación y la responsabilidad del personal municipal, que sostiene diariamente servicios y tareas fundamentales para el funcionamiento de Colón.

La gestión municipal renovó el compromiso de continuar trabajando por una ciudad con mejores servicios, más ordenada y en constante crecimiento, acompañando a quienes cumplen un rol central en la atención y el mantenimiento de los espacios y prestaciones públicas.