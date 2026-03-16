Se conmemoraron los 204 años de la Capilla Norte de San Miguel Arcángel en Paraná

Fue con una charla abierta y una visita guiada por las salas históricas. Es el monumento religioso más antiguo de la provincia.

El jefe del área de Patrimonio Cultural y Ambiental, Gabriel Terenzio, destacó la "numerosa afluencia de público con ganas de conocer la historia y recorrer los distintos espacios de la Capilla. El balance es muy positivo porque se visibilizó la vida afrodescendiente en Paraná y se informó sobre la historia y arquitectura del edificio".

Declarada Monumento Histórico Nacional en 2000 y restaurada por el Gobierno de Entre Ríos en 2019, hoy la Capilla Norte es un espacio cultural y patrimonial que invita a conocer, valorar y compartir la historia.

El 14 de mayo de 1822 se colocó su piedra fundamental. Nacida en el histórico Barrio del Tambor, donde vivía gran parte de la comunidad afrodescendiente de la Bajada del Paraná, esta capilla es testimonio de una ciudad que comenzaba a crecer y de las múltiples historias que la atraviesan.

Su singular arquitectura -una nave central con cúpula y linterna, construida con ladrillos cocidos y cal de las barrancas del Paraná- la convierte en una obra única en la región.