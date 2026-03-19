Intendentes del Departamento Uruguay abordaron la situación económica y social que viven sus localidades

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió en su despacho a los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; de San Justo, Fernando Viganoni; de Colonia Elía, Ramón Barrera; y de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval. En la reunión analizaron la situación social, económica y laboral del Departamento Uruguay.

Los intendentes del Departamento Uruguay coincidieron en las dificultades que afrontan en cada una de las localidades, ante el contexto general, y especialmente en las administraciones locales considerando la caída de los recursos por coparticipación nacional y provincial. Sumado a ello, remarcaron que el impacto de la situación laboral es algo que preocupa sobremanera ante lo que pueda ocurrir.

Como ya se ha mencionado en oportunidades anteriores, los intendentes destacan que el Departamento Uruguay es modelo en la provincia en lo que respecta al trabajo en conjunto entre las diferentes localidades que lo integran, y en tal sentido destacan el acompañamiento de Lauritto en el planteo de problemáticas coincidentes en todas las ciudades, pero que sin dudas tienen un mayor impacto en las localidades más pequeñas.

“La realidad es que nos unen, en gran medida, las mismas problemáticas, por lo que se necesita un abordaje grupal entre los diferentes intendentes y presidentes de comunas para fomentar el desarrollo de nuestro Departamento”, señalaron tras el encuentro.

El intendente Lauritto detalló el comportamiento de los ingresos del municipio correspondientes al año 2025. Del balance surge un hecho inédito para la economía de la comuna: por primera vez los ingresos por coparticipación de impuestos nacionales y provinciales fueron menores a los de la recaudación municipal. Esta situación se recrudece en las comunas ya que el hecho de que la mayor proporción del origen de recursos sea municipal obedeció más a la caída que en 2025 observaron los recursos coparticipables de la Nación y de la Provincia, que al crecimiento de la recaudación de recursos propios.

En cuanto a la situación laboral, lo que ocurre en uno de los principales dadores de mano de obra de la ciudad y el Departamento, como es Granja Tres Arroyos, también fue motivo de abordaje ante la preocupación por la caída del empleo formal en este y en otros sectores de la economía local.

Fuente: https://portal.cdeluruguay.gob.ar