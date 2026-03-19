Lenico Aranda: “Libertador San Martín invierte los recursos de los contribuyentes en obras concretas”

El diputado provincial Lénico Aranda (JxER-Diamante), recorrió Libertador San Martín junto al intendente Darío Heinze y destacó un modelo de gestión que prioriza la inversión pública y el uso eficiente de los recursos municipales.

El legislador destacó “una administración ordenada y con fuerte impronta en la obra pública”. Durante la jornada, Heinze presentó un plan de infraestructura que “supera los 4.500 millones de pesos y contempla la ejecución de más de 100 cuadras de pavimento, consolidando una política sostenida para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano. Entre las intervenciones se destacan 44 cuadras en barrio Altos del Libertador, 12 en barrio Camarero Este y otras 52 que comenzarán en abril en el sector correspondiente a la UAP 2, donde ya se realizan tareas de nivelación mediante el uso de tecnología como drones”.

Asimismo, se visitaron “los 220 metros de vereda en Pasaje Las Alamedas y los 300 metros de estacionamiento a 45°, ya finalizados, además de la fábrica de hormigón municipal, que produce aproximadamente 55 metros cúbicos diarios, permitiendo optimizar recursos y sostener el ritmo de ejecución de obras”.

En Puiggari, se destacó la aplicación de “piedra calcárea, una mejora clave que evita la formación de barro y reduce el polvo, generando un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.

La recorrida también incluyó la presentación del “nuevo espacio destinado al Registro Civil, Casa Jaime, un lugar que se puso en valor durante el 2025 y otros proyectos públicos en desarrollo, enmarcados en una planificación integral pensada para acompañar el crecimiento de la ciudad”.

Tras la visita, Aranda remarcó que “en Libertador San Martín se ve claramente cómo los recursos de los contribuyentes vuelven en obras concretas para la comunidad”, y sostuvo que “este tipo de gestiones demuestran que, con orden, planificación y decisión política, es posible transformar la inversión pública en soluciones reales para los vecinos”.