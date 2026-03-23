Torneo Apertura: Estudiantes y Central Córdoba, por los tres puntos

Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán desde las 19, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026. Tras conocer su grupo de la Copa Libertadores y quebrar una seguidilla de derrotas, el equipo dirigido por el Cacique Medina va por más frente a su gente.

Ya asoman Flamengo, Cusco e Independiente Medellín en el horizonte Pincharrata. El complejo grupo que deparó el sorteo de la máxima competición internacional de clubes sudamericanos coexistirá a partir de abril con el panorama local, en el que los dos goles de Tiago Palacios en la victoria frente a Gimnasia de Mendoza fueron una levantada luego de dos traspiés consecutivos. Con la clasificación a los playoffs encaminada, el objetivo en 1 y 57 es terminar punteros de zona.

La alegría volvió al Madre de Ciudades con el triunfo por la mínima del Ferroviario, tan sufrido como festejado, contra Deportivo Riestra. Alan Aguerre con sus atajadas y Ezequiel Naya con el tanto decisivo reencendieron las ilusiones de un conjunto que ha hecho de la irregularidad su bandera y que, sin poder de gol -apenas cinco gritos en diez partidos-, deberá apostar por su solidez defensiva y sus contragolpes rápidos si quiere acceder a la siguiente instancia.

FORMACIONES

ESTUDIANTES

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwin Cetré. DT: Alexander Medina.

CENTRAL CÓRDOBA

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Nicolás Ramirez. VAR: Álvaro Carranza. Cancha: Estudiantes. Hora: 19 (ESPN Premium).