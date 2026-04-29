Franco Riva: “Sabemos que tenemos potencial para estar en la lucha en el resto de las carreras”

Con un triunfo en la primera fecha y un octavo en la segunda, Riva está tercero en el TC2000.

El piloto entrerriano Franco Riva hizo un balance de las primeras dos fechas de la temporada del Turismo Competición 2000, luego de haber ganado la primera fecha en el Callejero de Buenos Aires y tras un octavo puesto en “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, a bordo de un Chevrolet Cruze número 78 del Proracing.

“Si tengo que hacer un balance de las primeras fechas fue realmente espectacular. Arranqué ganando junto al Proracing en el Callejero de Buenos Aires en un auto que realmente no conocía. Esta victoria me incentivó a pelear por el campeonato”, comentó el oriundo de Gualeguaychú.

“En ‘El Zonda’ con el equipo tuvimos que trabajar en diferentes problemas, en la final un toque nos relegó, pero pudimos recuperarnos y terminar en la zona de puntos. Lo positivo es que sabemos que tenemos potencial para estar en la lucha en el resto de las carreras”, agregó.

“En San Juan la carrera fue divertida, la largada de parado le dio un plus y estuvo genial. Tenemos pilotos jóvenes muy rápidos y buenos, además de pilotos con experiencia y eso hace que la categoría sea pareja y este en un gran nivel de competencia”, destacó el ganador de la 1º fecha en diálogo con el sitio oficial del TC2000.

El tercer capítulo del año será el 1, 2 y 3 de mayo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde Riva correrá casi de local en un trazado que conoce bien. Al respecto dijo: “El equipo trabajó mucho en el auto para seguir mejorando. Concordia es un trazado que me gusta. La idea es ser competitivo, pelear por la carrera y ganar de nuevo. Si no se puede, buscaré estar dentro de los tres mejores de la final. Tengo la confianza de que puede ser un gran fin de semana”.

Y concluyó: “Lo hecho hasta ahora con el Proracing es espectacular. Me encanta el grupo por la forma de trabajar de todos los mecánicos y los ingenieros. Logramos un gran conjunto y eso es clave para conseguir resultados. Se armó un lindo equipo, así que los fines de semana de carrera los disfruto mucho”.

Cumplidas dos fechas, el líder del 47º Campeonato de TC2000 es el crespense Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 - Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 47, segundo está Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #1 - Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 44, tercero el gualeguaychuense Franco Riva (Chevrolet Cruze #78 – Proracing) con 28 mientras que Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF ELAION AURO Proracing) y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport) comparten el cuarto lugar con 22 unidades.

Foto y fuente: TC2000