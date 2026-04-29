La Unión Industrial le pidió “previsibilidad” al Gobierno para garantizar el suministro de gas en invierno

El invierno viene siendo desde hace mucho tiempo otro motivo de preocupación para los industriales argentinos que, en los días más fríos de la estación, sufren la escasez del combustible por los cortes en el suministro que ordenan los gobiernos con el fin de asegurar la provisión domiciliaria, que provocan la interrupción de los procesos productivos, con los consiguientes costos que esta produce.

En la reunión de Junta Directiva de la Unión Industrial se analizó la situación ante los cambios decididos la semana pasada por el gobierno nacional que decidió postergar la adjudicación del agente privado que a partir de este año iba a estar a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización en el mercado interno, lo que seguirá en manos de Enarsa.

En un contexto mundial imprevisible y de precios volátiles como consecuencia del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, que bloqueó el Estrecho de Ormuz, los industriales argentinos destacaron “la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos” y recordaron los costos que esta situación genera en la actividad, ya bastante golpeada por la caída de los salarios, la apertura de importaciones y los altos costos financieros.

En un comunicado de prensa emitido tras la reunión de la Junta del martes, informaron que la UIA mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, donde planteó su preocupación por la provisión de GNL durante los picos de demanda invernal y presentaron una propuesta orientada a adoptar medidas transitorias para atenuar el mayor costo del abastecimiento de GNL sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción, aún en un contexto donde la mitad de las máquinas están paradas por la falta de actividad económica.