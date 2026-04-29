Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se ocultan y disfrutan su romance en Miami

A pocos días de la confirmación de su romance, el piloto Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco demuestran su amor por las playas de Miami, lugar que eligieron para pasar unos días alejados del bullicio de Buenos Aires.

El pilarense se encuentra en Estados Unidos para participar del Gran Premio de Miami el próximo domingo 3 de mayo.

Tras pasearse por las calles de Buenos Aires en el marco de la exhibición de la Fórmula 1 en Palermo, la pareja optó por disfrutar de unos días solos en la ciudad costera de Miami, alejados de los paparazzis argentinos.

Sin embargo, no pasaron desapercibidos por sus fanáticos internacionales.

Durante la tarde del martes, se difundió un video en redes sociales de la pareja caminando de la mano por la playa de Miami, dejando ver cómo el amor entre ellos crece día a día.

A pesar de que al principio negaron su relación a la prensa, ahora ambos deciden no ocultar su amor de las cámaras.