El gobierno de Paraná avanza en la modernización de sus trámites

Se realizó ante los Colegios Profesionales la presentación de dos nuevas herramientas para lograr mayor eficiencia en la gestión de trámites relacionados con la construcción, mensura o división de inmuebles. Se busca mayor agilidad y transparencia.

A través de la Subsecretaría de Obras Privadas, se dio a conocer el nuevo perfil y funcionamiento de la plataforma "Mis Construcciones" dentro del sitio MiParaná, en el marco de los procesos de modernización que lleva adelante la Municipalidad. Esta herramienta buscará ofrecer un acceso ágil y transparente a toda la información técnica disponible, incluyendo normativas vigentes, capas de distritos y sectores, además de ordenanzas que regulan el desarrollo de proyectos en la ciudad.

“Presentamos ante profesionales el trámite digital de obras que se enmarca en la política de modernización del Estado incorporando tecnologías que sean accesibles para todos”, manifestó el subsecretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. “El objetivo principal es simplificar trámites y tener mayor transparencia vinculada a las obras privadas. Esto permitirá a los profesionales realizar las presentaciones pertinentes con mayor independencia y agilidad”, agregó.

El portal centraliza todos los tipos de trámites que ingresan a través del nuevo Sistema de Trámite Digital Inteligente y del Trámite Digital de Obras (TDO), permitiendo a los profesionales y ciudadanos conocer el estado y requisitos de cada gestión.

La subsecretaria de Obras Privadas, Natalia Zatti, explicó que “durante un tiempo habrá una etapa de transición donde van a convivir el trámite en papel y el digital. Los beneficios de esta renovación implican más agilidad en la resolución del trámite”, reconoció.

También se hizo pública la Ficha Cero, que funcionará como un documento único con desplegables editables y tendrá carácter de declaración jurada. Este sistema centraliza en un solo archivo todos los datos relativos a un inmueble y al proyecto que se desarrolla en él, desde su estado actual hasta el historial completo de intervenciones.

Participaron referentes de los colegios de Arquitectos; de Ingenieros Especialistas; de Profesionales de la Ingeniería Civil; de Maestros Mayores de Obra y de Profesionales de Agrimensura. Además de esta etapa de dar a conocer la implementación del nuevo sistema, Zatti reconoció que se realizarán jornadas de capacitación para los profesionales y para el personal municipal que interviene.