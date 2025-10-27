Argentina entrenó por última vez y viaja a Uruguay

Este lunes se desarrolló la última práctica de la selección argentina de fútbol femenino en su preparación para el partido ante Uruguay. El encuentro será este martes de las 18 en el Estadio Centenario de Montevideo. Las conducidas por Germán Portanova vienen de ganarle a Paraguay por 3-1 en el debut y apuestan por continuar de buena racha.

En el entrenamiento dentro del predio Lionel Messi de Ezeiza, el equipo comenzó con una entrada en calor a cargo del preparador físico Diego Mirabella. Luego de la activación pasaron a un circuito de pases en el que trabajaron distintos perfiles, esta vez bajo las órdenes de Ezequiel Vidal. Al mismo tiempo, las arqueras desarrollaron ejercicios específicos de su función bajo las órdenes de Enrique Yamashita, su entrenador.

Aproximadamente a mitad de la práctica, el combinado concretó ejercicios en espacios reducidos con diversas consignas a cargo de Germán Portanova. Luego las arqueras se sumaron a las labores tácticas con el resto del plantel.

Con el ensayo finalizado, las jugadoras almorzaron y en las próximas horas viajarán hacia Uruguay para disputar el segundo encuentro de la Liga de Naciones.

Con presencia de la entrerriana Agostina Holzheier, el plantel se compone por: Solana Pereyra, Aldana Cometti, Milagros Vargas, Florencia Bonsegundo, Adriana Sachs, Yamila Rodríguez, Eliana Stábile, Vanina Preininger, Daiana Falfán, Lara Esponda, Sophia Braun, Kishi Núñez, Paulina Gramaglia, Margarita Giménez, Sofía Domínguez, Virginia Gómez, Juana Fonseca, Abril Reche, Agustina Vargas, Carolina Ceniza, Milagros Martín, Abigaíl Chaves, Annika Paz, Priscila Siben, Maricel Pereyra, Dalma Mancilla y Crisely Pavón.

Competencia

La Liga de Naciones se disputará en fase única y constará de una sola rueda de partidos todos contra todos: en total serán nueve fechas (ocho partidos) con una jornada libre para cada equipo. Esto último se debe a que al ausentarse Brasil por ser el organizador del Mundial, hay un equipo que no tendrá rival en cada fecha.

Este torneo otorga dos cupos directos para el Mundial de Fútbol femenino de FIFA Brasil 2027, que serán otorgados a los dos primeros de la tabla de clasificación final. Tercero y cuarto de dicha tabla tendrán acceso a la disputa del repechaje intercontinental.