Cultura

El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria al Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes

27 de Octubre de 2025 - 09:32

El Fondo Nacional de las Artes lanzó una nueva edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de sellos editoriales de todo el país, especialmente aquellos pequeños y medianos que aportan diversidad al panorama cultural argentino. La inscripción se realiza de manera online, hasta el 11 de noviembre, a través de la plataforma digital del organismo. Podrán participar editoriales con domicilio en la Argentina, con una trayectoria mínima de dos años, y que tengan como objetivo editar o reimprimir títulos de literatura o de no ficción durante el próximo año.

La convocatoria está dirigida a proyectos editoriales que acrediten entre 2 y 20 publicaciones dentro del período 2023-2025. Para el Fondo Nacional de las Artes, este requisito garantiza que el acompañamiento económico llegue a espacios que sostienen una producción activa. El objetivo del programa es impulsar la continuidad de publicaciones que muchas veces encuentran dificultades para acceder a apoyos financieros, y que suelen albergar propuestas alternativas, voces nuevas y catálogos que apuestan por la bibliodiversidad.

Cada proyecto seleccionado recibirá un reconocimiento económico de $2.000.000, un aporte que busca colaborar en el proceso de edición o reimpresión, desde las etapas iniciales hasta la llegada de los libros a sus lectores. Además, el Directorio del FNA podrá otorgar menciones especiales que podrán incluir o no apoyo económico adicional, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y los criterios de evaluación.

La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado convocado por el organismo, que evaluará la pertinencia de las propuestas, la calidad integral del trabajo editorial y la relevancia cultural de los títulos que se impulsen dentro del programa. Los resultados serán publicados durante diciembre en el sitio web del Fondo Nacional de las Artes y en sus canales oficiales de comunicación. Desde el organismo recuerdan que toda la gestión se realiza de forma virtual y que también en la plataforma digital se podrá hacer el seguimiento del trámite una vez completada la inscripción.

Página oficial del concurso acá.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos