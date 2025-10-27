El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria al Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes

El Fondo Nacional de las Artes lanzó una nueva edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo de sellos editoriales de todo el país, especialmente aquellos pequeños y medianos que aportan diversidad al panorama cultural argentino. La inscripción se realiza de manera online, hasta el 11 de noviembre, a través de la plataforma digital del organismo. Podrán participar editoriales con domicilio en la Argentina, con una trayectoria mínima de dos años, y que tengan como objetivo editar o reimprimir títulos de literatura o de no ficción durante el próximo año.

La convocatoria está dirigida a proyectos editoriales que acrediten entre 2 y 20 publicaciones dentro del período 2023-2025. Para el Fondo Nacional de las Artes, este requisito garantiza que el acompañamiento económico llegue a espacios que sostienen una producción activa. El objetivo del programa es impulsar la continuidad de publicaciones que muchas veces encuentran dificultades para acceder a apoyos financieros, y que suelen albergar propuestas alternativas, voces nuevas y catálogos que apuestan por la bibliodiversidad.

Cada proyecto seleccionado recibirá un reconocimiento económico de $2.000.000, un aporte que busca colaborar en el proceso de edición o reimpresión, desde las etapas iniciales hasta la llegada de los libros a sus lectores. Además, el Directorio del FNA podrá otorgar menciones especiales que podrán incluir o no apoyo económico adicional, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y los criterios de evaluación.

La selección de los proyectos estará a cargo de un jurado convocado por el organismo, que evaluará la pertinencia de las propuestas, la calidad integral del trabajo editorial y la relevancia cultural de los títulos que se impulsen dentro del programa. Los resultados serán publicados durante diciembre en el sitio web del Fondo Nacional de las Artes y en sus canales oficiales de comunicación. Desde el organismo recuerdan que toda la gestión se realiza de forma virtual y que también en la plataforma digital se podrá hacer el seguimiento del trámite una vez completada la inscripción.

Página oficial del concurso acá.