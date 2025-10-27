Fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street tras el triunfo del Gobierno en las elecciones

El resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional tiñó el premarket de verde. El panel de las principales empresas que cotizan en Wall Street amanece este lunes cuesta arriba.

En la Bolsa de Nueva York, el humor de los inversores ya se observa en la previa de la apertura formal de los mercados. Los papeles de BBVA (BBAR) suben 34,9%, mientras que Banco Supervielle trepa 34%, el Grupo Financiero Galicia (GGAL) escala 36,2% y Banco Macro, 35,6%.

Tras el testeo electoral del Gobierno, las acciones de las compañías energéticas también transitaron el lunes en subida. Los ADR de Edenor cotizan un alza del 23,8%; Pampa Energía (+20,7%), YPF (+22,45%) y Central Puerto (+23,7%).

Irsa sube un 19,17% en la Bolsa de Nueva York, mientras que Loma Negra repunta un 18,7%. Mercado Libre (MELI), que se ve menos afectada por los vaivenes locales debido a su operatoria regional -su principal negocio está en Brasil-, sube 7,2%.

Transportadora de Gas del Sur, en tanto, marca un leve retroceso de 0,9%.

El pasado 8 de septiembre, luego del fracaso de la fuerza oficialista ante Fuerza Patria por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, las acciones argentinas llegaron a perder casi un cuarto de su valor en solo una rueda.

Así fue el resultado de las elecciones nacionales

El presidente argentino Javier Milei logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo. En su primer test electoral a nivel nacional desde su llegada al poder hace casi dos años, La Libertad Avanza obtuvo 40,72% de los votos mientras que Fuerza Patria y otras fuerzas provinciales del espacio peronista obtuvieron más de 31% al computarse el 98% de las mesas de votación, en uno de los comicios con menor participación desde el regreso de la democracia en 1983.

En tanto, el oficialismo se imponía en seis de las ocho provincias que eligieron senadores nacionales. El mandatario celebró que su partido haya pasado de tener 37 a 101 diputados y de seis a 20 senadores en los comicios donde se renovaron parcialmente las dos cámaras. El Gobierno se aseguraría junto a aliados un tercio de los 257 legisladores en la Cámara de Diputados.

“Hoy, claramente, fue un día histórico para la Argentina. El pueblo decidió dejar atrás 100 años de decadencia. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo un exultante Milei ante sus seguidores desde el centro de campaña en pleno centro porteño.

