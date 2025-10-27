Se le cayó un portón encima a la vocal del STJ Gisela Schumacher y debieron hospitalizarla

El portón de tres metros de largo por dos y medio de alto se salió de la corredera e impactó en la magistrada. Foto: Bomberos Voluntarios Paraná.

En medio del fuerte ventarrón del sábado, ocurrió un accidente doméstico en la zona sur de Paraná, donde una mujer sufrió lesiones cuando se le cayó encima el portón de su casa quinta. La víctima es la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, quien fue trasladada al hospital San Martín. Se encuentra en buen estado de salud, aunque dolorida por los golpes sufridos.

El hecho sucedió alrededor de las 11, en la propiedad de fin de semana de la magistrada ubicada en la Cortada 832, entre Bevilaqua y Lebensohn.

La mujer de 49 años y su familia se encontraban bajando unos muebles por una mudanza, en la que trabajaban personas en una camioneta Ford F100.

Al momento que la señora estaba abriendo el portón corredizo de hierro, de unos tres metros de largo por 2,5 de alto, el mismo se zafó de la corredera y se precipitó sobre Schumacher.

La vocal intentó salir corriendo, pero se le cayó a la altura de la cintura y quedó en el suelo sin poder moverse. La hermana de Schumacher se encontraba allí y solicitó el auxilio.

La muer fue trasladada en una ambulancia hacia el hospital San Martin, donde le realizaron los estudios pertinentes y luego le dieron el alta.