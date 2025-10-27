Proyecto Erarte presenta una propuesta escénica basada en el mundo celta

Este sábado 1 de noviembre a las 21, en el Subsuelo de la Galería Flamingo de Paraná, se presentará por primera vez en la ciudad la obra "Celtas: el amor en los ojos del ciervo". Se trata de una propuesta escénica de actuación y música en vivo, a cargo de Proyecto Erarte. La función se realizará en el espacio cultural ubicado en San Martín 902.

El espectáculo está interpretado por la actriz Florencia Colman, en el rol de Brígida, y por Facundo Halle, quien encarna a Brennan. Ambos llevan adelante un relato que transcurre entre lo real y lo onírico, bajo la premisa poética "Cuando sueñas, vives… pero cuando vives, sueñas". En escena, se suman los músicos Alejandro Ledesma en gaitas y flautas, e Iván Escobar en piano. La dramaturgia de esta propuesta pertenece a Carlos Saboldelli.

La puesta se desarrolla con mesas compartidas para el público, barra disponible durante toda la función.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a un precio de $15.000, mientras que el valor en puerta será de $18.000. Se pueden adquirir a través de WhatsApp al número 343 480 8780 o mediante la plataforma Eventbrite.com.ar.