Tres partidos dan arranque a la antepenúltima fecha de la Liga Profesional

Este viernes comienza a disputarse la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 19 y contendrá encuentros por las dos zonas que componen el torneo. Destacan las presentaciones de Deportivo Riestra y Rosario Central, líderes de la Zona B.

19: San Lorenzo - Deportivo Riestra (Zona B)

En el arranque de la jornada habrá acción en el estadio Pedro Bidegain, donde San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra por la Zona B. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por José Carreras. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

En su última presentación, el Ciclón venció a Atlético Tucumán como visitante por 2-1, con lo que llegó a 19 puntos y ahora se ubica en la sexta colocación. Riestra, por su parte, viene de vencer a Instituto por 1-0, resultado con el que se acomodó en el liderazgo de su grupo con 27 unidades.

Aunque no está confirmado, se presume que el Malevo presentará como titular al paranaense Ignacio Arce. En la delantera, además, el visitante contará con el ex Patronato Jonathan Herrera.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitia, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

21.15: Instituto - Rosario Central (Zona B)

También por la Zona B, pero desde las 21.15, Instituto recibirá a Rosario Central. El partido se jugará en el estadio Monumental Presidente Perón, perteneciente a la Gloria, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

La Gloria llega tras sufrir una derrota por 1-0 ante Deportivo Riestra que la dejó en la décima posición de la tabla con apenas 15 puntos. El Canalla, por su parte, venció a Sarmiento de Junín por 1-0 en el partido pendiente por la fecha seis y trepó a la primera colocación junto al Malevo, con 27 puntos.

No habrá presencias entrerrianas desde el arranque en el encuentro, pero se espera que el ex Patronato Leonel Mosevich sea titular en el equipo cordobés.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Juan Méndez, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz y Alex Luna.

DT: Daniel Oldrá.



Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.

21.15: Newell’s - Unión (Zona A)

El único encuentro por la Zona A comenzará también a las 21.15: Newell’s recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. El árbitro será Fernando Espinoza y contará con la colaboración desde el VAR de Germán Delfino. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

La Lepra viene de perder contra Argentinos Juniors por 3-1, con lo que quedó penúltima de la tabla de posiciones en la Zona A con 11 unidades. El Tatengue, por su parte, venció 3-0 a Defensa y Justicia y llegó a los 20 puntos, con los que está cuarto, solo por detrás de Estudiantes (21, Central Córdoba (21) y Boca Juniors (20, pero mejor diferencia de gol).

Dentro de las posibles formaciones previstas para este duelo, no hay presencias entrerrianas incluidas.

-Probables formaciones:

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo, Jerónimo Russo; Alan Mereles, Valentino Acuña; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; y Carlos González.

DT: Lucas Bernardi.



Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

DT: Leonardo Madelón.

Fuentes: TyC Sports, La Voz y La Capital.