Hándbol U17: Argentina superó a Estados Unidos y va por el quinto puesto

Este jueves por la mañana (de Argentina), la selección argentina de hándbol masculino U17 enfrentó a los Estados Unidos. El partido fue en el marco de las semifinales por el quinto puesto del Mundial de la disciplina que se está disputando en la ciudad de Casablanca, Marruecos. El partido fue en el estadio Salle Couverte Nouaceur y contó con el arbitraje de Abubakar Amodu, Zakaria El Malwane y Mihaela Chiruta.

En un duelo que Argentina consiguió dominar de principio a fin, superó a los Estados Unidos por 39-26. En el primer tiempo construyó una ligera ventaja de cuatro goles, pero en la segunda mitad consiguió ampliar a partir de una mayor precisión en los lanzamientos.

El goleador argentino fue Nicolás La Delfa, que acertó siete de sus nueve intentos durante el partido. También destacó Lautaro Roa, que convirtió seis goles durante el juego. El entrerriano Jeremías Bosio anotó un gol en sus cuatro intentos en el partido. De todas formas, el goleador estuvo en el seleccionado norteamericano: Jorge Gómez de Santiago anotó 11 tantos para su equipo.

Con la victoria, Argentina accedió a la disputa de la final por el quinto puesto. Su rival será Brasil, que superó a Túnez por 35-32 y consiguió llegar a la definición. El partido se disputará a partir de las 11.15 (hora de Argentina). La final, en tanto, la protagonizarán Alemania (el verdugo del combinado argentino) y Egipto, a partir de las 16.15.

-SÍNTESIS-

Argentina 39-26 Estados Unidos.



Formaciones:Argentina (goles): Francisco Pérez; Nicolás La Delfa (7), Agustín Refojos (3), Ciro Carbone (5), Leandro Page Vargas, Santino Di Tullio (1) y Matías Svarzchtein (2).

DT: Eduardo Gallardo.



Estados Unidos (goles): Wolf Simianer; Alejandro Morales (1), Jorge Gómez de Santiago (11), Luca Jagar-Woelker (1), James Webb (1), Jacob Effertz (1) y David Stegeby (3).

DT: Martín Bilello.



Ingresaron:

-En Argentina (goles): Nehuen Mazzaferri, Ignacio López Munell (1), Jeremías Bosio (1), Facundo Gandolfo (1), Juan Pallero (4), Lucca Castro (4), Juan Taiano (1), Lautaro Roa (6), José Brancato (3).



-En Estados Unidos (goles): Oliver Lindberg, Jackson Blackwell, Romeo Buclet (2), Hugo Lambert (1), Alexander McGrew (2), Saxon Salmila (1), Luke Effertz, Alexander Kraft (2) y Kaden Moisei.



Árbitros: Abubakar Amodu, Zakaria El Malwane y Mihaela Chiruta.



Estadio: Salle Couverte Nouaceur, Casablanca (Marruecos).